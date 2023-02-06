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أكدت أنها تتابع عن كثب مجريات الأحداث

المملكة تعرب عن تضامنها وتعازيها لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال

2023-02-06 الساعة 1:06
المملكة تعرب عن تضامنها وتعازيها لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال
المواطن - واس

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تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كلٍ من جمهورية تركيا، والجمهورية العربية السورية، إثر الزلزال الذي أسفر عن وفيات وإصابات.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تضامن المملكة العربية السعودية ومواساتها وتعازيها للأشقاء في سوريا وتركيا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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