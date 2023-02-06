المملكة تعرب عن تضامنها وتعازيها لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال خالد الزعاق: الهزات الارتدادية أخطر من الزلزال نفسه اشتراط شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة وقوع إصابات في انقلاب حافلة سياحية بمصر انطلاق مؤتمر “ليب” التقني الدولي بالرياض بشعار نحو آفاق جديدة قوة السوق السعودي تدفع أوراكل لاستثمار 1.5 مليار دولار الإطاحة بمواطن هيأ موقعاً لتفكيك المركبات وضبط 11 سيارة مسروقة إنقاذ حياة طفلين تعرضا لاختناق بسبب حريق في الجوف الأكاديمية الوطنية البحرية تعلن عن فرص للتدريب بمسمى “قبطان سفينة” إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في جدة
تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كلٍ من جمهورية تركيا، والجمهورية العربية السورية، إثر الزلزال الذي أسفر عن وفيات وإصابات.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تضامن المملكة العربية السعودية ومواساتها وتعازيها للأشقاء في سوريا وتركيا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.