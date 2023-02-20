المملكة تفتتح جناحها السعودي في أيدكس 2023 بأبوظبي

افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، اليوم الاثنين، جناح المملكة في معرض الدفاع الدولي ” أيدكس 2023 ” حيث يضم الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار ومعرض الدفاع العالمي وعدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، والذي يُقام خلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

أبرز الحضور

وقد شهد افتتاح الجناح السعودي حضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الفريق ركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، ووكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر بن علي الصيخان، وأمين عام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار ركن محمد بن سعيد المغيدي، وعدد من المسؤولين ومن المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، حيث وقف على أجنحة الجهات المشاركة في الجناح السعودي والذي يضم وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار، ومعرض الدفاع العالمي وعدد أربع عشرة شركة محلية؛ وهي: الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، وشركة الزامل البحرية، والشركة الكيميائية السعودية، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة “وهج”، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الخطوط السعودية لصيانة وصناعة الطائرات، وشركة الخريف، وشركة ركن المعدات، وشركة شمال، وشركة الزاهد للصناعة، وشركة سكوبا للصناعات العسكرية، وشركة درع الحياة وشركة الإسناد.

المنتجات المعروضة

وقد اطلع والوفد المرافق له على أبرز المنتجات الوطنية المعروضة، حيث تستعرض الشركات السعودية في المعرض أحدث التقنيات والقدرات والمعدات التي وصل إليها القطاع في المملكة، كما تبحث فرص الشراكات النوعية مع أبرز اللاعبين في القطاع عالمياً، حيث من المقرر أن يشهد الجناح السعودي توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.

وأكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن مشاركة المملكة عبر الجناح السعودي المشارك في معرض آيدكس والمقام في دولة الأشقاء الإمارات العربية المتحدة، تشهد مشاركة نوعية من شركائنا في القطاع كوزارة الداخلية ووزارة الاستثمار ومعرض الدفاع العالمي ومن كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع في مختلف مجالات الصناعات العسكرية والأمنية، مضيفاً بأن هذه المشاركة تُمثل منصة نوعية لتطوير الصناعة في القطاع عبر خلق شراكات بين اللاعبين في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، مشيراً إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة – رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

دعم المستثمرين

وأضاف المهندس العوهلي إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.