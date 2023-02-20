Icon

وزير الطاقة: أوبك+ تتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر Icon تسجيل 66 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ Icon وزير الطاقة: يحزنني حال بعض الوزراء ولولا تمثيله لهذه الدولة لكان ليس له قيمة Icon بايدن يصل كييف في زيارة مفاجئة Icon ولي العهد يعلن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية Icon وزارة العدل تكشف عن عدد المحامين المرخص لهم حتى نهاية 2022 Icon رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: تطوير الإنسان جوهر رؤية المملكة 2030 Icon لحظة مروعة لانقلاب حافلة بباكستان وسقوط قتلى Icon تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا للمواطنين المقيمين في بيرث Icon الربيعة: منتدى الرياض الدولي يستهدف زيادة أثر العمل الإنساني عالمياً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمشاركة وزارتي الداخلية والاستثمار وكبرى المؤسسات

المملكة تفتتح جناحها السعودي في أيدكس 2023 بأبوظبي

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
المملكة تفتتح جناحها السعودي في أيدكس 2023 بأبوظبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، اليوم الاثنين، جناح المملكة في معرض الدفاع الدولي ” أيدكس 2023 ” حيث يضم الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار ومعرض الدفاع العالمي وعدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، والذي يُقام خلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

أبرز الحضور

وقد شهد افتتاح الجناح السعودي حضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الفريق ركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، ووكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر بن علي الصيخان، وأمين عام مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار ركن محمد بن سعيد المغيدي، وعدد من المسؤولين ومن المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، حيث وقف على أجنحة الجهات المشاركة في الجناح السعودي والذي يضم وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار، ومعرض الدفاع العالمي وعدد أربع عشرة شركة محلية؛ وهي: الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، وشركة الزامل البحرية، والشركة الكيميائية السعودية، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة “وهج”، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وشركة الخطوط السعودية لصيانة وصناعة الطائرات، وشركة الخريف، وشركة ركن المعدات، وشركة شمال، وشركة الزاهد للصناعة، وشركة سكوبا للصناعات العسكرية، وشركة درع الحياة وشركة الإسناد.

قد يهمّك أيضاً
14 وظيفة شاغرة بشركة الحاج حسين رضا

14 وظيفة شاغرة بشركة الحاج حسين رضا

النصر يقترب من حسم صفقة سيرجيو بوسكيتس

النصر يقترب من حسم صفقة سيرجيو بوسكيتس

المنتجات المعروضة

وقد اطلع والوفد المرافق له على أبرز المنتجات الوطنية المعروضة، حيث تستعرض الشركات السعودية في المعرض أحدث التقنيات والقدرات والمعدات التي وصل إليها القطاع في المملكة، كما تبحث فرص الشراكات النوعية مع أبرز اللاعبين في القطاع عالمياً، حيث من المقرر أن يشهد الجناح السعودي توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.

وأكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن مشاركة المملكة عبر الجناح السعودي المشارك في معرض آيدكس والمقام  في دولة الأشقاء الإمارات العربية المتحدة، تشهد مشاركة نوعية من شركائنا في القطاع كوزارة الداخلية ووزارة الاستثمار ومعرض الدفاع العالمي ومن كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع في مختلف مجالات الصناعات العسكرية والأمنية، مضيفاً بأن هذه المشاركة تُمثل منصة نوعية لتطوير الصناعة في القطاع عبر خلق شراكات بين اللاعبين في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، مشيراً إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة – رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

دعم المستثمرين

وأضاف المهندس العوهلي إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات
السعودية اليوم

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات...

السعودية اليوم
برص مصري يسافر لبريطانيا
غرائب

برص مصري يسافر لبريطانيا

غرائب
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف
عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض
السعودية اليوم

عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة...

السعودية اليوم
الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات
السعودية اليوم

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196...

السوق
فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة الاختبارات
السعودية اليوم

فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة...

السعودية اليوم
الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد
الرياضة

الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في...

الرياضة