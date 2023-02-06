المنافستان التاريخيتان أديل وبيونسيه تفوزان بجوائر غرامي

حطمت النجمة الأمريكية بيونسيه الرقم القياسي في الحصول على جوائز غرامي تاريخيًا، حيث حصلت بيونسيه على تسعة ترشيحات، بالإضافة إلى جائزة ألبوم العام، وقد فازت ببعض أكثر جوائز الحفل، بما في ذلك سجل العام وأغنية العام.

بكاء بيونسيه

وانهمرت بيونسيه بالبكاء وقت تسلمها الجائزة ووجهت شكر لزوجها ولأطفالها وعمها الراحل، بعدما حطمت الرقم القياسي بعدد 32 جائزة حصدتها من جوائز غرامي على مدار تاريخها الفني.

وتمكنت النجمة الأمريكية بيونسيه من تحطيم الرقم القياسي لـ Georg Solti كأكثر فنانة في التاريخ تحصد جوائز غرامي، وفقًا لديلي ميل.

فوز أديل

فازت الفنانة أديل وليزو أيضًا بجوائز كبيرة أيضًا في حفل غرامي 2023. وفي حفل العام الماضي، حصلت أديل على سبع جوائز، وكان منهم جائزة غرامي لألبوم العام، الذي رُشحت له أيضاً بيونسيه. كما ظهر الاثنان في نفس الفئة معاً في عام 2017، عندما حصلت أديل على الجائزة لألبومها 25، لكنها أهدت فوزها الشهير لبيونسيه. قالت حينها في خطاب قبولها: “أنا ممتنة للغاية وأشعر بالتواضع والفخر، لكن فنانة حياتي هي بيونسيه وهذا الألبوم بالنسبة لي، ألبوم Lemonade، كان هائلاً للغاية”.

شهد حفل توزيع جوائز غرامي في نسخته الـ65 حضور العديد من مشاهير الفن والغناء، الذين كان من بينهم الزوجان جينيفر لوبيز وبن أفليك، حيث بدت لوبيز رائعة ومتألقة عندما اعتلت المسرح وسلمت الجائزة الأولى في الحفل.

جيل بايدن

وانتهى حفل توزيع جوائز غرامي 2023 بنسخته الـ 65، فجر اليوم الاثنين، الذي أقيم في Crypto.com Arena (مركز Staples سابقاً) وقدمه تريفور نواه Trevor Noah للعام الثالث على التوالي، فيما قدمت الحفل أيضًا جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي.

وشهد الحفل عروضاً لأهم نجوم ونجمات العالم، إضافة إلى تكريم الراحلة لوريتا لين، ومغني الراب Takeoff، وكريستين ماكفي بأداء خاص.

وحضر الحفل باقة من أهم نجوم الصف الأول في الغناء عالمياً،