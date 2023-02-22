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جميل الذيابي فاز بجائزة الحوار الصحفي

المنتدى السعودي للإعلام يختتم فعالياته بتكريم خالد المالك

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
المنتدى السعودي للإعلام يختتم فعالياته بتكريم خالد المالك
المواطن - واس

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اختتمت اليوم فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية الذي نظمته هيئة الصحفيين السعوديين بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون على مدى يومين، بحضور معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحشد من الإعلاميين من داخل وخارج المملكة، وذلك في فندق هلتون بالرياض.

استهل الحفل بالسلام الملكي، بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان “راحلون باقون” استذكر فيها الحضور أبرز الإعلاميين السعوديين الذين – توفاهم الله -.

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جوائز المنتدى

بعد ذلك أعلنت جوائز المنتدى، حيث فاز بجائزة الحوار الصحفي جميل الذيابي”، وفي فئة المقال الصحفي فازت تغريد الطاسان، وفازت يُمن لقمان بجائزة التقرير الإخباري، وفي فئة التحقيق الصحفي فازت مجلة الحرس الوطني، وفي الحوار الإذاعي فاز خالد عبدالعزيز،

وفي الحوار المرئي فاز خالد مدخلي، وفي الإنتاج العلمي (الرسائل الإعلامية) فازت شهد هرموش، وفاز أحمد العرفج في فئة الإنتاج العلمي (الكتب والبحوث)، والفائز بجائزة المحتوى النوعي محمد الرطيان، بعد ذلك شاهد الحضور عرضا ترفيهيا لفرقة التوأم الفرنسية.

شخصية العام

ثم كرم معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الفائز بجائزة شخصية العام خالد بن حمد المالك.

كما كرم معاليه في ختام الحفل الشركاء والرعاة الرسميين للمنتدى.

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