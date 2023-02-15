المنتدى السعودي للإعلام يستشرف المصير الوجودي لصناع المحتوى أمام الذكاء الاصطناعي

مقاضاة الشركة المنتجة لدواء زانتاك لاحتوائه على مادة مسرطنة المنتدى السعودي للإعلام يناقش تحديات ChatGPT الموارد البشرية : وثقوا العقود إلكترونيًا عبر منصة قوى شراكة الهلال وجاهز مستمرة حتى 2026 قيمة الحشرات الغذائية أعلى من المصادر الحيوانية والنباتية ! كريستيانو رونالدو يقود تشكيل الأسبوع في فيفا 23 لقطات من إنقاذ 12 شخصًا في تركيا بعد 222 ساعة تحت الأنقاض زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب نيوزيلندا حساب المواطن: إجراء مهم يجب القيام به عند انتهاء عقد الإيجار الطائرة الإغاثية التاسعة تحط في مطار حلب
يُسلط المنتدى السعودي للإعلام الضوء على التحديات الجديدة التي تواجهها صناعة المحتوى الإعلامي في خضم الثورة التقنية الهائلة للذكاء الاصطناعي، ويوسع آفاق النقاش حول التحولات المتسارعة التي تشهدها هذه الصناعة بمفهومها الشامل، مع تمكن الآلة من تبني أدوارها والقيام بمهامها عبر التقنيات الذكية والتطبيقات المُبتكرة.
خلال جلسة النقاش التي ينظمها بعنوان “شات جي بي تي.. ملامح وتحديات الثورة القادمة” بمشاركة نخبة من خبراء ورواد الإعلام والتقنية، مثل كل من عبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة إندبندنت عربية، وسامية عايش صحفية مستقلة ومدربة في الإعلام الرقمي والابتكار في غرف الأخبار، حيث يستعرضون خلالها تداعيات هذا التحول الهائل على مستقبل الإعلام بأشكاله التقليدية والحديثة.
ويتناول المشاركون نموذج الذكاء الاصطناعي الأشهر في كتابة المحتوى ومعالجة اللغة على الإنترنت (ChatGPT)، والأثر الذي سيشكله على مستقبل الإعلاميين والمؤلفين وكتّاب المحتوى، بوصفه مثالًا حيًا على المُهددات المستقبلية لاستدامة الرسالة الإعلامية والكتابة الإبداعية بشكلها الطبيعي، في ضوء الإحصائيات الحديثة التي تشير إلى أنه أصبح اليوم التطبيق المستهلك الأسرع نموًا في التاريخ، والإقبال الكبير على استخدامه والاستعانة به في كتابة المحتوى والمعرفة.
وتطرح الجلسة جملة من المحاور الرئيسية التي تدور في فلك التساؤلات حول المستقبل الوجودي لصُنّاع المحتوى الإبداعي والإنساني، والتغييرات التي ستطال المرتكزات الأساسية للإعلام، في ضوء مهام هذه التطبيقات الذكية في كتابة المادة الإعلامية وإعدادها للمتلقي، وتصميم المحتوى المرئي والمكتوب والمؤثرات البصرية، علاوة على كيفية الاستفادة من هذا التطور الهائل في جوانب الذكاء الاصطناعي، لتطوير الإعلام واستدامة رسالته.
يُشار إلى أن النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام يشارك فيها أكثر من 1000 شخصية إعلامية من دول عربية وعالمية في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 20 – 21 فبراير 2023.