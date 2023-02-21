Icon

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا Icon زلزال تركيا يشطر قرية لنصفين Icon مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في منزل بالعزيزية Icon رئيس واس لـ”المواطن”: التحول الرقمي سمة العصر ودعم المواهب الإعلامية ضرورة Icon تأسيس الدرعية نقطة تحول في تاريخ الدعوة السعودية Icon القوات البرية تختتم تمرين الكاسح 4 مع باكستان Icon عبدالله بن زايد يتفقد جناح وزارة الداخلية في أيدكس 2023 Icon المرور: يحظر على قائدي الدراجات الآلية الدخول بين المسارات Icon يوم التأسيس فرصة وطنية لاسترجاع ذاكرة 3 قرون من البطولات Icon تعاون ثلاثي لاستخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
البيانات تتيح معرفة تفضيلات ورغبات القراء

المنتدى السعودي للإعلام يناقش دور البيانات في صناعة مستقبل الإعلام

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
المنتدى السعودي للإعلام يناقش دور البيانات في صناعة مستقبل الإعلام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد نائب الرئيس الأول للتسويق والأحداث في صحيفة south china morning post أدريان لي، أهمية البيانات للمستخدمين، وأنواعها وتصنيفاتها، منوهاً بالدور المهم والفاعل للبيانات في صناعة مستقبل الإعلام في ظل الثورة التقنية وعبر البيانات الرقمية.

وقال أدريان خلال جلسة “البيانات تقود رحلة المستخدم” التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بالرياض: “دوري في الصحيفة الرسمية في هونج كونج زيادة عدد المشتركين والعملاء، من خلال جمع البيانات وتحليلها، واستفدت من شغف العالم بمعرفة أخبار الصين وشرق آسيا، واستطعنا زيادة الاشتراكات والتفاعل مع الجمهور والقراء”.

قد يهمّك أيضاً
تايواني يبحث عن معلم سعودي درّسه قبل 40 عامًا: أين معيض؟

تايواني يبحث عن معلم سعودي درّسه قبل 40 عامًا: أين معيض؟

رئيس الطيران المدني في زيارة لسوق الفقع بحفر الباطن: همة الشباب توسع الصدر

رئيس الطيران المدني في زيارة لسوق الفقع بحفر الباطن: همة الشباب توسع...

صناعة مستقبل الإعلام

وأوضح أن البيانات تتيح للصحيفة معرفة تفضيلات ورغبات القراء، وكذلك تحديد سلوكيات العملاء والتواصل الفاعل، مشيراً إلى أن تحليل البيانات ساعد صحيفته في إقناع الجمهور بالخدمات المدفوعة.

إلى ذلك، ذكر مدير الجلسة مستشار الإعلام الرقمي بالدنمارك ستيفان دامبورق أن البيانات مهمة جداً لكل جهات الإعلام والإعلان في العالم، مبيناً أن البنى التحتية للبيانات تسهم في تعزيز العلاقة مع العميل، من خلال جمع البيانات وتحليلها، وتوافق المحتوى الذي يصنعه الإعلامي مع هذه البيانات وتوجهات وتفضيلات الجمهور أو القراء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن
السعودية اليوم

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر...

السعودية اليوم
نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية
الرياضة

نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية

الرياضة
فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في...

الرياضة
لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل افتتاحه
السعودية اليوم

لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل...

السعودية اليوم
وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا المدمر
العالم

وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا...

العالم
الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية
الرياضة

الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق...

الرياضة
وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن

وظائف
الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب...

السعودية اليوم