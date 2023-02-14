المنتدى السعودي للإعلام يناقش مستقبل الإعلام العربي

يناقش المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية الذي تحتضنه الرياض يومي 20 و21 فبراير الجاري، مستقبل الإعلام العربي، من خلال جلسة يشارك فيها رؤساء تحرير صحف سعوديون وعرب.

مشاركة رؤساء التحرير

ويتحدث في الجلسة رؤساء تحرير صحف سعودية وعربية وهم: رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل، ورئيس تحرير صحيفة عكاظ جميل الذيابي، ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي جمال الكشكي، ورئيس تحرير صحيفة “النهار” نايلة تويني.

وتتناول الجلسة واقع الإعلام العربي ومشكلاته وتحدياته، وكيف يتجاوز أزماته؟ ومستقبله إلى أين؟ ودوره في المجتمع، إضافة إلى مواكبة الإعلام العربي لتطور وسائل الإعلام.

الإعلام العربي

واختار المنتدى السعودي للإعلام موضوع الإعلام العربي في إحدى جلساته، للحديث عنه بشكل علمي من قبل ممارسين ومختصين، ووضع الحلول المستقبلية له، ومناقشة المهتمين والمختصين في التطورات الإعلامية في المنطقة.

ويتطرق المنتدى إلى مواضيع إعلامية عدة، ومنها المواضيع المتعلقة بالتلفزيون والصحافة والإعلام وصحافة الموبايل والتسويق، والمنصات الحديثة، كما أنه يتيح الفرصة للعاملين في قطاع الإعلام وطلاب الجامعات الحضور والاستفادة من النقاشات المطروحة خلال الجلسات وورش العمل.

انطلاق النسخة الثانية

يشار إلى أن النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام يشارك فيها أكثر من 1000 شخصية إعلامية من دول عربية وعالمية، يقدمون العديد من أوراق العمل المتخصصة، ومناقشتها مع الحضور، للخروج بتوصيات تساهم في تطوير صناعة الإعلام في المنطقة.