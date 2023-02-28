المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة تنتهي غدًا

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حثت الإدارة العامة للمرور المواطنين مجددًا على المسارعة بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتهم، وذلك من خلال منصة أبشر.
وقالت المرور في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: سارع إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك، متبقٍّ يوم واحد على انتهاء المهلة.
وقالت الإدارة في إنفوجراف صادر عنها: إن خدمات المرور تُمكن الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونيًّا عبر منصة “أبشر” دون التزامات مالية؛ وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023.
وأوضحت أن مزايا الخدمة تتضمن: “تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية، إسقاط المركبة من السجلات فورًا، وعدم وجود التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة”.
وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن طريقة الوصول للخدمة تتمثل في 4 خطوات هي: