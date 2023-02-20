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بعد تصريحاته بشأن شكوى النصر

المهيدب لـ عايد الرشيدي: إما الإثبات بالأدلة أو الاعتذار

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
المهيدب لـ عايد الرشيدي: إما الإثبات بالأدلة أو الاعتذار
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، الوليد المهيدب، أن إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر لم تتقدم بشكوى ضد الإعلامي عايد الرشيدي، مطالبًا إياه بالاعتذار عن تصريحاته.

المهيدب ينفي تقدم النصر بشكوى

وقال الوليد المهيدب: “الأخ عايد الرشيدي.. بعد الاستفسار من الإدارة القانونية، تأكد لنا بصورة لا تقبل الشك أن ما قلته غير صحيح، لم يطلب محامي النادي سجنك، ما قلته اتهام خطير فيه استجداء للعواطف وتجييش للرأي العام، ونرفضه”.

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مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر وليد المهيدب
المهيدب

وتابع مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر، حديثه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أرجو إثبات ما قلت بالأدلة أو الاعتذار عنه وتصحيح المعلومة.. هداك الله وحفظك لمحبيك”.

ومن جانبه، قام عايد الرشيدي بإعادة نشر تغريدة المهيدب، وعلق قائلًا: “ممكن تنزل عبر حسابك لائحة الاتهام.. ومطالب المحامي، وبكذا  تكون الأمور أكثر وضوحًا للرأي العام”.

عايد الرشيدي
الرشيدي

عايد الرشيدي يؤكد معاناته مع إدارة النصر

وصرح عايد الرشيدي مؤخرًا بأن إدارة نادي النصر تحاول سجنه لمدة عام، وتغريمه مبلغًا يصل إلى 500 ألف ريال، بسبب إحدى تغريداته عبر حساب على “تويتر”، مبديًا استياءه من تعامل إدارة العالمي معه.

وكان الرشيدي قد نشر في الأول من شهر سبتمبر الماضي، تغريدة اعتذار بقرار قضائي عن أي تجاوز أو إساءة صدر بحق نادي النصر، واحتفلت جماهير العالمي آنذاك، وأشادوا بتصرف الإدارة.

جماهير النصر
جماهير النصر – المصدر @AlNassrFC

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