الموارد البشرية : إجازة يوم التأسيس للقطاع الخاص يوم واحد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجازة يوم التأسيس للعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة تكون يومًا واحدًا فقط وهو غدًا الأربعاء الموافق 22 فبراير.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للوزارة على موقع “تويتر”، على عدد من أسئلة عدد من المغردين بخصوص هذه الإجازة.

تفاصيل الإجازة

وقالت خدمة المستفيدين “يوم التأسيس 22 فبراير من كل عام، إجازة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي”.

أما بشأن الأسئلة حول المادة 128، فذكرت خدمة المستفيدين أن المادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت أنه إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية، موضحة أنها تخص القطاع الحكومي فقط وليس القطاع الخاص.

وبذلك فإن القطاع الحكومي يمكنه أخذ يومي 22 و23 فبراير 2023 كإجازة بمناسبة يوم التأسيس، إلى جانب العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.

يوم التأسيس

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ومرت المملكة بثلاث مراحل تأسيسية عبر التاريخ، حيث تأسست الدولة الأولى قبل أكثر من 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- وسطرت سجلًا حافلًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك.