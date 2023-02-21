Icon

جميل الذيابي: المنتدى السعودي للإعلام باحة واسعة لمناقشة الأزمات والعوائق Icon CNN: الرياض تتحول لمدينة من الخيال العلمي Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا Icon 61 مخالفًا في قبضة الأمن لارتكابهم مخالفات رعي Icon فتح باب القبول على وظائف الجوازات للرجال Icon أمانة المدينة المنورة لـ ملاك الأراضي الفضاء: سارعوا بإصدار ترخيص التسوير Icon خالد المالك: نظام هيئة الصحفيين الجديد سيشمل الإعلام الرقمي Icon الملك سلمان يتلقى برقيات التهاني بذكرى يوم التأسيس Icon مصري يحتفي بيوم التأسيس على ضفاف النيل Icon النيابة العامة: لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو إهانته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الموارد البشرية : إجازة يوم التأسيس للقطاع الخاص يوم واحد

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
الموارد البشرية : إجازة يوم التأسيس للقطاع الخاص يوم واحد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجازة يوم التأسيس للعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة تكون يومًا واحدًا فقط وهو غدًا الأربعاء الموافق 22 فبراير.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابع للوزارة على موقع “تويتر”، على عدد من أسئلة عدد من المغردين بخصوص هذه الإجازة.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لجهود فريق الإنقاذ السعودي الميدانية في 11 موقعًا بأنطاكيا

لقطات لجهود فريق الإنقاذ السعودي الميدانية في 11 موقعًا بأنطاكيا

زلزال تركيا يشطر قرية لنصفين

زلزال تركيا يشطر قرية لنصفين

تفاصيل الإجازة

وقالت خدمة المستفيدين “يوم التأسيس 22 فبراير من كل عام، إجازة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي”.

أما بشأن الأسئلة حول المادة 128، فذكرت خدمة المستفيدين أن المادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت أنه إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية، موضحة أنها تخص القطاع الحكومي فقط وليس القطاع الخاص.

وبذلك فإن القطاع الحكومي يمكنه أخذ يومي 22 و23 فبراير 2023 كإجازة بمناسبة يوم التأسيس، إلى جانب العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.

يوم التأسيس

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ومرت المملكة بثلاث مراحل تأسيسية عبر التاريخ، حيث تأسست الدولة الأولى قبل أكثر من 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- وسطرت سجلًا حافلًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن
السعودية اليوم

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر...

السعودية اليوم
نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية
الرياضة

نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية

الرياضة
فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في...

الرياضة
لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل افتتاحه
السعودية اليوم

لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل...

السعودية اليوم
وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا المدمر
العالم

وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا...

العالم
الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية
الرياضة

الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق...

الرياضة
وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن

وظائف
الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب...

السعودية اليوم