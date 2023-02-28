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الموارد البشرية تتيح الاستقدام من بوروندي

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
الموارد البشرية تتيح الاستقدام من بوروندي
المواطن - واس

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي, وأضافتها إلى قرارها السابق, بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية, بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، مشيرةً إلى الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي والذي يبلغ 7,500 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

تنظيم الاستقدام

ويعد هذا القرار استمرارًا لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام, وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500, ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288، ومن سيرلانكا 15,000 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

تحسين سوق العمل

يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير جميع الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل، وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه؛ لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.

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