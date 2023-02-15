الموارد البشرية ترد على ادعاءات فيديو امرأة الخبر: بلاغ غير صحيح

أوضح المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، اليوم الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله حول امرأة تشتكي إلزام بعض المنشآت للعاملين لديها بممارسات مخالفة لبيئة العمل.

وأصدر المتحدث الرسمي على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بيانًا توضيحيًّا حول الواقعة، مؤكدًا عدم صحة البلاغ؛ حيث اتضح أنها ليست عاملة من الأساس، مؤكدًا متابعة الوزارة المستمرة للمنشآت وأصحاب العمل؛ للتأكد من تطبيقهم للتنظيم الموحد لبيئة العمل.

البيان التوضيحي

“إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول امرأة تشتكي إلزام بعض المنشآت للعاملين لديها بممارسات تخالف التنظيم الموحد لبيئة العمل، فنوضح بأن فرق الرقابة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باشرت البلاغ على المنشأة التي تم فيها التصوير في محافظة الخبر، واتضح بأن المرأة التي تحدثت في المقطع المذكور ليست عاملة في الأصل، وما تحدثت عنه لم ينطبق عليها في الأساس إنما جاء بناء على مرئيات فردية، كما أن المقطع المتداول مجتزأ من سياق الحديث في المادة الأصلية”.

وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة للمنشآت وأصحاب العمل؛ للتأكد من تطبيقهم للتنظيم الموحد لبيئة العمل، وعدم التمييز في المعاملة، حيث ستوقع العقوبات المقررة نظامًا في حق من تثبت مخالفتهم للأحكام النظامية.

ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها من خلال تطبيقها الإلكتروني، وتفادي نشر مثل هذه المقاطع التي تدخل في سياق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية، آملة من الجميع تحري الدقة والصدق في كل ما ينشر.