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بمسمى طبيب مقيم عن طريق التعاقد

الموارد البشرية تعلن عن 30 وظيفة صحية عبر جدارات

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
الموارد البشرية تعلن عن 30 وظيفة صحية عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل وظيفة طبيب مقيم عن طريق التعاقد وفقاً للائحة الموارد البشرية والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها من خلال المنصة الوطنية الموحد للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

أماكن العمل:

– في مراكز وفروع الوزارة:
1- مراكز التأهيل الشامل.
2- دور رعاية كبار السن.
3- دور الملاحظة الاجتماعية.

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الوظائف المتاحة:

1- طبيب مقيم، عدد الوظائف  المخصصة للنساء 21.
2- طبيب مقيم، عدد الوظائف  المخصصة للرجال9.

آلية التقديم من قبل “المتقدمين/المتقدمات” في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات):

– الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.
– تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
– تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها.

الفئات المستهدفة بالإعلان في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) والشروط والضوابط العامة:

– من (حصلوا/حصلن) على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم “العالي” للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
– إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.
– اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.
– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية.
– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
– سيتم شغل الوظائف عن طريق التعاقد وفقاً للائحة الموارد البشرية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/01هـ الموافق 2023/02/21م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/08/09هـ الموافق 2023/03/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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