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التنقل الوظيفي هي خدمة لتنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين

الموارد البشرية توضح آلية نقل الكفالة من منشأة لأخرى

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
الموارد البشرية توضح آلية نقل الكفالة من منشأة لأخرى
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية نقل الكفالة من منشأة لمنشأة أخرى عبر خدمة التنقل الوظيفي.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة حيث سأل مواطن يدعى يحيى، قائلًا: أريد الاستفسار عن مهلة نقل الكفالة بعد إنهاء العقد من قبل الشركة وعدم القبول من قبل شركة بتجديد العقد مع سابق الإنذار عبر الإيميل من قبل 3 شهور من نهاية العقد، علمًا بأن العقد مدته سنة، كم تكون مهلة نقل الكفالة لجهة عمل أخرى وعدم قبولهم بإعطائي حقوقي.

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التنقل الوظيفي

بدوره، رد الحساب قائلًا: خدمة التنقل الوظيفي، هي خدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى منشأة أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين، ولمزيد من التفاصيل فضلًا الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

الضمان المطور

يذكر أنه في حال التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).

أما عن دراسة الأهلية، فتتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.

ولفتت إلى أنه يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وبعد ذلك يتم معرفة استحقاق العميل للدعم المالي.

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