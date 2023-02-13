الموارد البشرية توضح الإجازات المستحقة للعامل وفق قانون العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حصر نظام العمل الإجازات المستحقة للعامل في القطاع الخاص.

جاء ذلك ردًّا على استفسار إحدى المواطنات عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع تويتر، حيث سألت مواطنة تدعى ابتسام: أنا في إجازة سنوية وتنهي يوم 23 هل أقدر آخذ إجازة لي يوم التأسيس 22؟

بدورها، ردت الوزارة قائلة: يوم التأسيس 22 فبراير من كل عام، إجازة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

وأضافت: حصر نظام العمل الإجازات المستحقة للعامل في القطاع الخاص ولمزيد من التفاصيل حول استفسارك يمكنك الاطلاع على الفصل الرابع من الباب السادس من نظام العمل.

الضمان المطور

في سياق آخر، يذكر أنه في حال التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).

أما عن دراسة الأهلية، فتتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.

كما يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وبعد ذلك يتم معرفة استحقاق العميل للدعم المالي.