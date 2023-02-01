Icon

10 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027 Icon إصدار أول رخصة صناعية في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر Icon قراصنة كوريا الشمالية سرقوا 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة Icon ياسر المسحل: دعم القيادة السخي أثمر عن تنظيم آسيا 2027 Icon تمديد مبادرة دور جهازك حتى نهاية مارس Icon الجماهير عن استضافة كأس آسيا 2027: طموحنا بلا حدود Icon أمير مكة المكرمة يُكرم متقاعدي الإمارة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى إريكسون Icon الموارد البشرية توضح سبب تأخير الضمان الاجتماعي المطور لبعض الحالات Icon السعودية موطن البطولات الرياضية الكبرى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قد يتأخر باختلاف البنك المسجل

الموارد البشرية توضح سبب تأخير الضمان الاجتماعي المطور لبعض الحالات

2023-02-01 الساعة 5:15
الموارد البشرية توضح سبب تأخير الضمان الاجتماعي المطور لبعض الحالات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن سبب تأخير معاش الضمان الاجتماعي المطور.

تأخر المعاش

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة عبر موقع “تويتر”، على سؤال أحد المغردين بشأن عدم نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور له حتى الآن، على الرغم من موقع الوزارة يوضح أن المبلغ مدفوع.

قد يهمّك أيضاً
Img

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف وأمطار غزيرة

Img

أزمة بيض غير مسبوقة بسبب إنفلونزا الطيور

وقالت العناية بالمستفيدين “يتم تدريجيًا صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين المؤهلين ويتم ذلك بداية كل شهر ميلادي”.

وأوضحت أن إيداع المعاش قد يتأخر باختلاف البنك المسجل فيه حساب المستفيد.

تفاصيل الطلب

يذكر أنه في حال التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)، وذلك عبر الرابط (هنا).

أما عن دراسة الأهلية، فتتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.

ولفتت إلى أنه يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وبعد ذلك يتم معرفة استحقاق العميل للدعم المالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية
السعودية اليوم

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية

السعودية اليوم
الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا
السعودية اليوم

الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا

السعودية اليوم
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار
سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...
الرياضة

سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...

الرياضة
فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...
السعودية اليوم

فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...

السعودية اليوم
التضخم في السعودية تحت السيطرة
السوق

التضخم في السعودية تحت السيطرة

السوق
رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...
الرياضة

رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم