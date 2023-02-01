الموارد البشرية توضح سبب تأخير الضمان الاجتماعي المطور لبعض الحالات

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن سبب تأخير معاش الضمان الاجتماعي المطور.
جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة عبر موقع “تويتر”، على سؤال أحد المغردين بشأن عدم نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور له حتى الآن، على الرغم من موقع الوزارة يوضح أن المبلغ مدفوع.
وقالت العناية بالمستفيدين “يتم تدريجيًا صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين المؤهلين ويتم ذلك بداية كل شهر ميلادي”.
وأوضحت أن إيداع المعاش قد يتأخر باختلاف البنك المسجل فيه حساب المستفيد.
يذكر أنه في حال التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)، وذلك عبر الرابط (هنا).
أما عن دراسة الأهلية، فتتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.
ولفتت إلى أنه يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وبعد ذلك يتم معرفة استحقاق العميل للدعم المالي.