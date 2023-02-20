الموارد البشرية: فاتورة الكهرباء مستند يُعتد به لإثبات حالة السكن

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن مدى إمكانية تقديم فاتورة الكهرباء كمستند لإثبات السكن للحصول على دعم الضمان المطور.

مستند إثبات

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسار أحد المتابعين ، أن الأسر التي لا تملك صك ملكية ولا عقد إيجار للمنازل التي يقيمون فيها، يمكنهم تقديم فاتورة الكهرباء كمستند يثبت حالة السكن.

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أنه يشترط لإثبات حالة السكن أن تكون فاتورة الكهرباء بتاريخ حديث وباسم المتقدم.

اختلاف مبلغ الضمان

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسباب الاختلاف في مبلغ الضمان الاجتماعي المطور من شهر لآخر، خاصة مع استمرار مراجعة الاشتراطات اللازمة.

وقالت عبر حسابها الرسمي إن أسباب اختلاف المبلغ المُستحق يتضمن ارتفاعًا في أحد مصادر دخل الأسرة مثل وجود زيادة في الراتب الشهري، وكذلك وجود مصدر دخل جديد للأسرة.

وأشارت إلى أن الأسباب تشمل حدوث زيادة أو نقص في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل أيضًا.