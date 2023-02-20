Icon

اعتماد رقم الجوال المسجل في أبشر للدخول إلى منصة مُدد Icon اليونيسف: 8 ملايين طفل في خطر جراء الزلزال Icon مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بـ 34 وطريف الأدنى Icon ضبط مواطن بحوزته 20 ألف قرص مخدر مخبأة داخل أكياس أرز Icon وظائف بـ شركة الخطوط السعودية للتموين بعدة مدن Icon أسماك القرش تهاجم شاطئًا سياحيًا وتقتل رجلًا Icon تطبيق نظام لفحص التمور في إفطار الصائمين Icon المنتدى السعودي للإعلام خطوة مهمة في لمّ شتات إعلامنا العربي Icon الحج: يمكن اختيار مدينة القدوم لأداء الفريضة Icon توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في حالة عدم وجود صك ملكية أو عقد إيجار

الموارد البشرية: فاتورة الكهرباء مستند يُعتد به لإثبات حالة السكن

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
الموارد البشرية: فاتورة الكهرباء مستند يُعتد به لإثبات حالة السكن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن مدى إمكانية تقديم فاتورة الكهرباء كمستند لإثبات السكن للحصول على دعم الضمان المطور.

مستند إثبات

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسار أحد المتابعين ، أن الأسر التي لا تملك صك ملكية ولا عقد إيجار للمنازل التي يقيمون فيها، يمكنهم تقديم فاتورة الكهرباء كمستند يثبت حالة السكن.

قد يهمّك أيضاً
Img

راموس يُلمح برغبته في الانضمام لـ النصر

Img

طريف وشرورة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة بالمملكة

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أنه يشترط لإثبات حالة السكن أن تكون فاتورة الكهرباء بتاريخ حديث وباسم المتقدم.

اختلاف مبلغ الضمان

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسباب الاختلاف في مبلغ الضمان الاجتماعي المطور من شهر لآخر، خاصة مع استمرار مراجعة الاشتراطات اللازمة.

وقالت عبر حسابها الرسمي إن أسباب اختلاف المبلغ المُستحق يتضمن ارتفاعًا في أحد مصادر دخل الأسرة مثل وجود زيادة في الراتب الشهري، وكذلك وجود مصدر دخل جديد للأسرة.

وأشارت إلى أن الأسباب تشمل حدوث زيادة أو نقص في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل أيضًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طلاب يبتكرون طريقة لكشف هوية سارق البطاقة...
السعودية اليوم

طلاب يبتكرون طريقة لكشف هوية سارق البطاقة...

السعودية اليوم
مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب
تقارير

مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب

تقارير
النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها...
السعودية اليوم

النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها...

السعودية اليوم
8 ساعات توجت بنجاح فصل التوأم السيامي...
السعودية اليوم

8 ساعات توجت بنجاح فصل التوأم السيامي...

السعودية اليوم
سبب وفاة عزيز كوميديان السوشيال ميديا
السعودية اليوم

سبب وفاة عزيز كوميديان السوشيال ميديا

السعودية اليوم
توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 12 على...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 12 على...

السعودية اليوم
أمريكا تستجوب رئيس تيك توك بشأن أمان...
العالم

أمريكا تستجوب رئيس تيك توك بشأن أمان...

العالم
موسكو تطرد سفير دولة بعد اتهامها بالعداء
العالم

موسكو تطرد سفير دولة بعد اتهامها بالعداء

العالم