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لابد من إضافته كمصدر دعم

الموارد البشرية: لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد

2023-02-07 الساعة 1:02
الموارد البشرية: لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية موقف المستفيد من إعانة حساب المواطن من أحقية المعاش.

مصدر دعم

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع تويتر، حيث قال الحساب: لن يتم احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد، ولابد من إضافته كمصدر دعم عند استكمال بيانات الدخل.

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تفاصيل الطلب

يذكر أنه في حال التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).

أما عن دراسة الأهلية، فتتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.

ولفتت إلى أنه يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وبعد ذلك يتم معرفة استحقاق العميل للدعم المالي.

 

 

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