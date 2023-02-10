الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لـ مباراة الهلال وريال مدريد الموارد البشرية: مكافأة الجامعة من الدخل ويجب إضافتها رسالة مؤثرة داخل سترة طفل تبرع بها لضحايا الزلزال كريستيانو رونالدو في ظهوره الإعلامي الأول بالسعودية: سعيد بأهدافي الأربعة المواطنة المفقودة في زلزال تركيا تعيش بمفردها منذ سنة صواريخ باليستية عابرة للقارات في أكبر عرض عسكري بكوريا الشمالية الصين: مزاعم واشنطن بشأن المناطيد هي حرب معلومات ضدنا آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت مواطن يروي تفاصيل مرعبة عاشها أثناء وقوع الزلزال في تركيا مواطنون عن دعم منكوبي الزلزال: السعودية دائمًا سبَّاقة بالخير
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مكافأة الجامعة تعتبر من الدخل غير المكتسب، وشددت على ضرورة إضافة جميع أنواع الدخل.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة، حيث استفسر: هل المكافأة الجامعية للطلاب تؤثر على الضمان؟ تسبب نقص بالضمان أو لا.
بدوره، أجاب الحساب قائلًا: لابد من إضافة جميع أنواع الدخل وتعتبر مكافأة الجامعة من الدخل غير المكتسب.
يذكر أنه في حال التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).
أما عن دراسة الأهلية، فتتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.