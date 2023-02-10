الموارد البشرية: مكافأة الجامعة من الدخل ويجب إضافتها

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مكافأة الجامعة تعتبر من الدخل غير المكتسب، وشددت على ضرورة إضافة جميع أنواع الدخل.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة، حيث استفسر: هل المكافأة الجامعية للطلاب تؤثر على الضمان؟ تسبب نقص بالضمان أو لا.

بدوره، أجاب الحساب قائلًا: لابد من إضافة جميع أنواع الدخل وتعتبر مكافأة الجامعة من الدخل غير المكتسب.

الضمان المطور

يذكر أنه في حال التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).

أما عن دراسة الأهلية، فتتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.