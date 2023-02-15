مقاضاة الشركة المنتجة لدواء زانتاك لاحتوائه على مادة مسرطنة المنتدى السعودي للإعلام يناقش تحديات ChatGPT الموارد البشرية : وثقوا العقود إلكترونيًا عبر منصة قوى شراكة الهلال وجاهز مستمرة حتى 2026 قيمة الحشرات الغذائية أعلى من المصادر الحيوانية والنباتية ! كريستيانو رونالدو يقود تشكيل الأسبوع في فيفا 23 لقطات من إنقاذ 12 شخصًا في تركيا بعد 222 ساعة تحت الأنقاض زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب نيوزيلندا حساب المواطن: إجراء مهم يجب القيام به عند انتهاء عقد الإيجار الطائرة الإغاثية التاسعة تحط في مطار حلب
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع المنشآت ضرورة الالتزام بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر منصة قوى، وذلك بهدف حفظ حقوق أطراف العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.
وتتيح خدمة توثيق العقود إلكترونياً لأصحاب العمل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح الخدمة للعاملين خدمة التحقق من صحة بيانات عقودهم.
وأوضحت الوزارة أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعتبر العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشارت إلى تحديدها لنسبة الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع من عام 2023م كالتالي: الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80% .