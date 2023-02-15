الموارد البشرية : وثقوا العقود إلكترونيًا عبر منصة قوى

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع المنشآت ضرورة الالتزام بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر منصة قوى، وذلك بهدف حفظ حقوق أطراف العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

خدمات متنوعة

وتتيح خدمة توثيق العقود إلكترونياً لأصحاب العمل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح الخدمة للعاملين خدمة التحقق من صحة بيانات عقودهم.

وأوضحت الوزارة أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعتبر العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

نسبة الالتزام

وأشارت إلى تحديدها لنسبة الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع من عام 2023م كالتالي: الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80% .