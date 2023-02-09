المواطنة المفقودة في زلزال تركيا تعيش بمفردها منذ سنة

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كشف القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى تركيا، محمد الحربي، عن آخر تطورات البحث عن المواطنة السعودية المفقودة جراء الزلزال في تركيا.
فيديو | القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى تركيا محمد الحربي: المبنى الذي تقطن فيه المواطنة المفقودة منهار بالكامل #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/H0PEoPwyk6قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2023
وأشار الحربي، في مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى تلقي السفارة اتصالًا من عائلتها في المملكة ومن بعض ذويها في تركيا بشأن فقدانها، وتم الذهاب إلى المبنى الذي يشتبه أنها مقيمة فيه وكان منهارًا بالكامل ويحتاج إلى رفع الأنقاض.
وأضاف: أنهم طلبوا من الجهات التركية فرقًا إضافية لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ، مشيرًا إلى أن المواطنة شبه مقيمة منذ سنة وتعيش بمفردها في تركيا، ولا يوجد مواطن آخر في نفس المنطقة.