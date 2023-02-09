Icon

الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لـ مباراة الهلال وريال مدريد Icon الموارد البشرية: مكافأة الجامعة من الدخل ويجب إضافتها Icon رسالة مؤثرة داخل سترة طفل تبرع بها لضحايا الزلزال Icon كريستيانو رونالدو في ظهوره الإعلامي الأول بالسعودية: سعيد بأهدافي الأربعة Icon المواطنة المفقودة في زلزال تركيا تعيش بمفردها منذ سنة Icon صواريخ باليستية عابرة للقارات في أكبر عرض عسكري بكوريا الشمالية Icon الصين: مزاعم واشنطن بشأن المناطيد هي حرب معلومات ضدنا Icon آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت Icon مواطن يروي تفاصيل مرعبة عاشها أثناء وقوع الزلزال في تركيا Icon مواطنون عن دعم منكوبي الزلزال: السعودية دائمًا سبَّاقة بالخير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا يوجد مواطن آخر في نفس المنطقة

المواطنة المفقودة في زلزال تركيا تعيش بمفردها منذ سنة

2023-02-09 الساعة 11:57
المواطنة المفقودة في زلزال تركيا تعيش بمفردها منذ سنة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى تركيا، محمد الحربي، عن آخر تطورات البحث عن المواطنة السعودية المفقودة جراء الزلزال في تركيا.

وأشار الحربي، في مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى تلقي السفارة اتصالًا من عائلتها في المملكة ومن بعض ذويها في تركيا بشأن فقدانها، وتم الذهاب إلى المبنى الذي يشتبه أنها مقيمة فيه وكان منهارًا بالكامل ويحتاج إلى رفع الأنقاض.

وأضاف: أنهم طلبوا من الجهات التركية فرقًا إضافية لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ، مشيرًا إلى أن المواطنة شبه مقيمة منذ سنة وتعيش بمفردها في تركيا، ولا يوجد مواطن آخر في نفس المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...
الرياضة

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...

الرياضة
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...
السوق

الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...

السوق
تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي
العالم

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

العالم