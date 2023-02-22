المواطنون يبدعون بأزيائهم التراثية في بوليفارد الرياض

كان للمواطنين لافتات رائعة للاحتفال بيوم التأسيس الذي يوافق اليوم الأربعاء 22 فبراير، حيث أبدعوا في الأزياء واللباس التراثي في منطقة “بوليفارد الرياض”.

وظهر المواطنون والمواطنات الكبار والصغار وهم يرتدون الأزياء التراثية في منطقة بوليفارد الرياض، ابتهاجًا واحتفاءً بيوم التأسيس الذي تحتفل به المملكة قيادة وشعبًا اليوم.

فعاليات يوم التأسيس

وتقام بكافة مناطق المملكة، فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية ومجتمعية منوعة، احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية 1139هـ /1727م.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.