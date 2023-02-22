وادي حنيفة شاهد على نشأة الدرعية والتأسيس بانيغا الأفضل في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا سيناريو النسخة الماضية يُحفز الهلال المواطنون يبدعون بأزيائهم التراثية في بوليفارد الرياض المجندات السعوديات يشاركن في مسيرة الاحتفاء بيوم التأسيس بالدرعية سر البالونات الحمراء فوق أنقاض منازل أنطاكيا الاتحاد يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الرائد كرستيانو رونالدو غادر جناحه الفندقي وانتقل لقصره بالرياض مدرب الدحيل: الشباب فريق قوي وسندافع عن هويتنا استعراض جوي مميز للصقور السعودية بالجبيل
كان للمواطنين لافتات رائعة للاحتفال بيوم التأسيس الذي يوافق اليوم الأربعاء 22 فبراير، حيث أبدعوا في الأزياء واللباس التراثي في منطقة “بوليفارد الرياض”.
فيديو | المواطنون يبدعون في الأزياء واللباس التراثي في "بوليفارد الرياض" بمناسبة #يوم_التأسيس #يوم_بدينا#الإخبارية pic.twitter.com/pkat4TExk9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 22, 2023
وظهر المواطنون والمواطنات الكبار والصغار وهم يرتدون الأزياء التراثية في منطقة بوليفارد الرياض، ابتهاجًا واحتفاءً بيوم التأسيس الذي تحتفل به المملكة قيادة وشعبًا اليوم.
وتقام بكافة مناطق المملكة، فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية ومجتمعية منوعة، احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية 1139هـ /1727م.
وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.