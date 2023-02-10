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بهدف تحسين جودة الحياة والاهتمام بالبيئة

“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي النسيم بزراعة 241 ألف شجرة

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي النسيم بزراعة 241 ألف شجرة
المواطن - هاشم القرني - الرياض

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وثقت “المواطن” فعاليات انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي النسيم بزراعة 241 ألف شجرة، تزامنًا مع اهتمام القيادة ومبادراتها لتحسين جودة الحياة والاهتمام بالبيئة والتقليل من أضرار التغير المناخي.

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عمليات التشجير

ومن جهته. قال مدير مشروع الرياض الخضراء عبدالعزيز المقبل لـ”المواطن“: إنهم بدأوا اليوم بتشجير الأحياء السكنية حيث يعد حي النسيم الحي الثاني بعد حي العزيزية الذي بدأت فيه أعمال التشجير، ومن المرتقب تشجير نحو 97 حديقة أخرى لم يتم تطويرها.

وأوضح المقبل أنهم سيعملون على تشجير المرافق والمساجد والمدارس، حيث يسعى رياض الخضراء لتقديم عمل متكامل بدءًا من إنشاء المرافق والخزانات وشبكات مياه الري اللازمة.

ولفت المقبل إلى أنه سيتم تطوير أحد المناطق في حي النسيم كحديقة، بالإضافة إلى إنشاء معرض تفاعلي سبق إنشاؤه في حي العزيزية، ويهدف توعية المواطنين عن بمراحل التشجير ومشاريع رياض الخضراء وآثاره المتوقعة وأنواع الأشجار، فضلًا عن بعض المعلومات الفنية للطلاب والمهتمين، ومن المفترض أن يستمر المعرض لمدة 10 أيام.

وأضاف المقبل أنه تم دعوة سكان الحي وطلاب المدارس لحضور المعرض في الفترة الصباحية، لتشجيع المواطنين على التفاعل مع مثل هذه المبادرات.

مشروع الرياض الخضراء

يعتبر مشروع رياض الخضراء أحد المشاريع الكبرى الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واليوم يتم تدشين أعمال التشجير في حي النسيم الشرقي ويستهدف تطوير وزراعة سبعة وتسعين حديقة في حي النسيم.

من جانبها، وثقت “المواطن” فعاليات استعراض مشروع التشجير بحي النسيم وأبرز التصاميم التي سيتم تنفيذها مع مراعاة الظروف الطبيعية وطريقة الزراعة، خلال 10 صور.

 

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