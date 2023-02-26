“المواطن” ترصد لحظات ما قبل التتويج في كأس السعودية

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نجح الجواد “بينثلاسا” في الفوز باللقب الأغلى، شوط كأس السعودية، الذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار، مختتمًا بذلك حفل سباق كأس السعودية، الذي جاء تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي حضره مساء أمس السبت، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.
ورصدت “المواطن” الفعالية، وتحرك الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق.
ووسط تفاعل وحضور جماهيري، فاز الجواد “بينثلاسا” باللقب الأغلى، شوط كأس السعودية، الذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار، من إجمالي مجموع الجوائز الذي يفوق 35 مليون دولار موزّعة على 16 شوطًا على مدار الأمسيتين.
وسلّم وليّ العهد كأس الشوط الختاميّ لمالك الجواد الياباني الفائز، حيث قدم سموه التهنئة لهيرو ريس كومبني ليمتد مالك الجواد بينثلاسا، ورفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.
كما قدم ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد يوشيتو ياهاجي والخيال يوتاكا يوشيدا، اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.