Icon

“المواطن” ترصد لحظات ما قبل التتويج في كأس السعودية Icon الأسهم السعودية تتراجع 101 نقطة عند الإغلاق Icon كريستيانو رونالدو يتوهج بالأرقام القياسية Icon ماريغا متخصص هز الشباك في الأدوار الإقصائية Icon أعراض تساعد في الكشف المبكر عن أكثر السرطانات خطورة Icon السديس: أراضينا لم تطأها أي قوى خارجية وبلادنا لا تهرم Icon لجنة الإفتاء تناقش إجهاض الأجنة المصابين بأمراض وراثية Icon طالب أمريكي يعتدي على معلمته بوحشية حتى أفقدها الوعي Icon مشوار الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا 2022 Icon ضبط 146 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
فوز الجواد بينثلاسا بشوط الـ 20 مليون دولار

“المواطن” ترصد لحظات ما قبل التتويج في كأس السعودية

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
“المواطن” ترصد لحظات ما قبل التتويج في كأس السعودية
المواطن - فريق التحرير - تصوير هاشم القرني

مواضيع ذات علاقة

نجح الجواد “بينثلاسا” في الفوز باللقب الأغلى، شوط كأس السعودية، الذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار، مختتمًا بذلك حفل سباق كأس السعودية، الذي جاء تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي حضره مساء أمس السبت، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

ورصدت “المواطن” الفعالية، وتحرك الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق.

كأس السعودية

ووسط تفاعل وحضور جماهيري، فاز الجواد “بينثلاسا” باللقب الأغلى، شوط كأس السعودية، الذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار، من إجمالي مجموع الجوائز الذي يفوق 35 مليون دولار موزّعة على 16 شوطًا على مدار الأمسيتين.

وسلّم وليّ العهد كأس الشوط الختاميّ لمالك الجواد الياباني الفائز، حيث قدم سموه التهنئة لهيرو ريس كومبني ليمتد مالك الجواد بينثلاسا، ورفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.

كما قدم ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد يوشيتو ياهاجي والخيال يوتاكا يوشيدا، اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب...

العالم
توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة
السعودية اليوم

توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح...

السعودية اليوم
تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل...

السعودية اليوم
تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ
السعودية اليوم

تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ

السعودية اليوم
أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير
الرياضة

أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في...

الرياضة
المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد خاطئ
السعودية اليوم

المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد...

السعودية اليوم
أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري
السعودية اليوم

أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير:...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم