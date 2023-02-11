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أجواء ترفيهية مثيرة جذبت الجمهور

“المواطن” توثق أجواء فعاليات مهرجان التنكر في بوليفارد رياض سيتي

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
“المواطن” توثق أجواء فعاليات مهرجان التنكر في بوليفارد رياض سيتي
المواطن - تصوير : خالد الحمودي - الرياض

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انطلقت فعاليات أكبر مهرجان للتنكر في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض في منطقة بوليفارد رياض سيتي على مدار يومي 9 و10 فبراير الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي بن محسن آل الشيخ، عن إقامة أكبر مهرجان للتنكر بالمملكة.

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أجواء ترفيهية مثيرة

وأعلنت الهيئة، أن الدخول مجاني فقط بشرط ارتداء ملابس تنكرية مميزة، لمعايشة الأجواء الترفيهية والمثيرة بداخل منطقة بوليفارد رياض سيتي.

يذكر أن فعاليات “موسم الرياض” انطلقت منتصف أكتوبر الماضي، تحت شعار “فوق الخيال”، وهو الموسم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر 15 منطقة ترفيهية ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها.

وتشمل مناطق فعاليات موسم الرياض “بوليفارد وورلد” و”بوليفارد رياض سيتي” و”ونتر وندر لاند” والمربع 8 و”رياض سكاي”، وبعض المناطق المجانية مثل حديقة السويدي، وقرية زمان، وسوق الزل، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية وأكثر من 150 عرضاً فنياً متنوعاً، و8 عروض عالمية، والألعاب النارية.

 

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