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لاستثمار ما يقدر بــ4.5 مليارات ريال بحلول عام 2030

“المواطن” توثق تدشين مشاريع شركة التنمية الغذائية

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
“المواطن” توثق تدشين مشاريع شركة التنمية الغذائية
المواطن - الرياض - تصوير : هاشم القرني

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وثقت “المواطن” لحظة تدشين وزير البيئة والمياه والزراعة ، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مشاريع جديدة لشركة التنمية الغذائية، إحدى شركات الدواجن الوطنية، والتي أعلنت من خلالها عن خطتها لاستثمار ما يقدر بــ4.5 مليارات ريال بحلول عام 2030.

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مذكرة تفاهم

جاء ذلك خلال حفل أقيم بمقر الوزارة بالرياض بحضور رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية عمرو عبدالله الدباغ، ورئيس مجلس إدارة شركة “إم إتش بي” الدكتور جون ريتش، وعدد من وكلاء الوزارة ومسؤوليها، بهدف الوصول إلى إنتاج 80% من احتياجات المملكة من الدواجن محليًّا بحلول 2025م، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستدامته بالمملكة.

وأعلنت شركة التنمية الغذائية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة MHP، المنتج الأوروبي الرائد للدواجن.

وتعد الاتفاقية هي الخطوة الأولى لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة المملوكة للتنمية بالكامل، وهي شركة تلال الصحراء للخدمات البيطرية المحدودة وشركة إم إتش بي إس إي (MHP SE)، الشركة الأم للمجموعة العالمية الرائدة في مجال الأغذية والتكنولوجيا الزراعية ومقرها الرئيسي في أوكرانيا.

تتثمل الأهداف الأساسية للمشروع المشترك في تطوير وتشغيل منشآت لتربية الدواجن، وتشمل انشاء فقاسة جديدة في المملكة لتفريخ 108 ملايين بيضة تفقيس سنويًّا.

وسيتم الاستثمار في منشآت لطحن الأعلاف بهدف إنتاج 137 ألف طن متري من الأعلاف سنويًّا. كما سيتم تمويل هذه المبادرات بشكل اساسي من قبل صندوق التنمية الزراعية في السعودية.

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان

 

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