الموانئ السعودية تحقق ارتفاعًا نسبته 24.05% في أعداد الحاويات القياسية

حققت الموانئ السعودية التي تُشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ”؛ ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة خلال شهر يناير لعام 2023 نسبته 24.05% لتصل إلى 694,803 حاويات قياسية؛ مقارنة بـ 560,084 حاوية خلال نفس الشهر من عام 2022م، وذلك نتيجة لتوفير المُمكنات المُحفزة باتجاه الارتقاء بالقطاع البحري وتلبية متطلبات التنمية الوطنية.

بيئة جاذبة للاستثمار

جاء ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها “موانئ” بتصميم حلولٍ ونماذج تشغيلية وأنظمة مُتعددة تُسهم في دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وكذلك تحسين كفاءة العمليات التشغيلية عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحور التقاء القارات الثلاث.

وفي ذات السياق؛ شهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر يناير 2023م ارتفاعًا نسبته 17.80% لتصل إلى 206,177 حاوية مقارنة بـ 175,021 حاوية في نفس الفترة من عام 2022م، كما سجلت الحاويات الواردة زيادة نسبتها 26.08% لتصل إلى 220,119 حاوية مقارنة بـ 174,582 حاوية في عام 2022م.

عمليات المُسافنة

وعلى ذات النحو؛ شهدت عمليات المُسافنة خلال شهر يناير 2023م زيادة نسبتها 27.57% لتصل إلى 268,507 حاويات مقابل 210,481 حاوية في الشهر المقابل من عام 2022م؛ وذلك نتيجة لتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية، واستخدام تقنيات حديثة ذات مواصفات عالمية للتشغيل عن بُعد، إضافة إلى عقد شراكات إستراتيجية متميزة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية شهدت إطلاق 9 خدمات ملاحية جديدة خلال العام.

وناولت الموانئ السعودية 26,360,132 طنًا من البضائع خلال شهر يناير لعام 2023م بارتفاع نسبته 9.55%مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م الذي سجل 24,061,871 طنًا.

وفي ذات الجانب؛ شهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة نسبتها 3,95% لتصل إلى 4,035,580 طنًا مقارنة بـ 3,882,371 طنًا في 2022م، كما شهدت البضائع السائبة السائلة زيادة نسبتها 5.55% لتصل إلى 14,455,664 طنًا مقارنة بـ 13,695,645 طنًا في 2022م، فيما سجلت البضائع العامة انخفاضًا نسبة 4.87% مقارنة بنفس الفترة لعام 2022م لتصل إلى 467,665 طنًا.

منظومة الأمن الغذائي

وعززت الموانئ السعودية منظومة الأمن الغذائي خلال شهر يناير لعام 2023م بمناولة 2,092,676 طنًا من المواد الغذائية بزيادة 12.48% عن الشهر المقابل في عام 2022م الذي سجل 1,860,491 طنًا، كما شهدت الموانئ تفريغ 387,074 رأس ماشية بزيادة 207.04% عن شهر يناير لعام 2022م الذي سجل 126,066 رأس ماشية تلبية لاحتياجات السوق المحلية.

وسجل شهر يناير لعام 2023م دخول 100,365 سيارة بزيادة 63.90% مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2022م التي حققت 61,237 سيارة، كما شهدت الحركة الملاحية زيادة نسبتها 13.45% مسجلة 1,004 سفن مقارنة بـ885 سفينة في عام 2022م، وأيضا استقبلت الموانئ السعودية 99,132 راكبًا بزيادة 27.22% عن الشهر المقابل في عام 2022م الذي سجل 77,919 راكبًا.

يذكر أن موانئ تستهدف ترسيخ حضورها الإقليمي وزيادة عدد خطوط الربط البحري، وذلك برفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات المناولة في الموانئ السعودية بما يعزز موقعها في المؤشرات الدولية ويضعها على خريطة التجارة العالمية.