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حجم تبرعاته فاقت أضعاف تبرعات دول ومنظمات

الموسى: الشعب السعودي الأكثر فزعة ونخوة على مستوى العالم

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
الموسى: الشعب السعودي الأكثر فزعة ونخوة على مستوى العالم
المواطن - فريق التحرير

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قال الكاتب الصحفي د. علي الموسى: إنه لا يوجد على وجه الأرض شعب أكثر فزعة ونخوة من الشعب السعودي إلى إخوانهم في كل أنحاء العالم في أحلك الظروف حتى قبل 50 أو 60 عامًا.

حجم التبرعات

وأوضح الموسى، خلال مداخلة له مع “قناة الإخبارية”، بعض الحقائق عن شعب المملكة والذي أظهرته الحملة الشعبية الإغاثية الأخيرة بعدما تجاوزت تبرعاته أضعاف التبرعات العالمية.

ولفت الموسى إلى أن الأمم المتحدة بكل منظماتها لم تخصص أكثر من 20 مليون دولار، بينما الشعب السعودي وحده تبرع بما يقرب من أربعة أضعاف هذا الرقم خلال يومين، بما يفوق ما تبرع به الاتحاد الأوروبي وأربعة أضعاف ما تبرعت به بريطانيا و6 أضعاف ما تبرعت به أستراليا.

وأكد أن الحملة الشعبية هي الحملة الوحيدة على مستوى العالم التي قدمت حملة بإشراك المواطن لدعم هذه الكارثة ودعم المتضررين من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الاثنين الماضي.

التبرعات تتجاوز 231 مليون ريال

وبلغ مجموع التبرعات 231,899,527 ريالًا من خلال مشاركة 665,294 من المتبرعين، وفقًا لأحدث الإحصائيات على المنصة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّهها يوم الثلاثاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا.

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