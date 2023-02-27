المياه الوطنية تتيح للمشتركين تقديم 4 أنواع من البلاغات إلكترونياً

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أكدت شركة المياه الوطنية، أنها تتيح للمشتركين تقديم 4 أنواع من البلاغات بشكل إلكتروني في إطار الحد من سوء الاستخدام ووقف أي نوع من التسربات.
وأوضحت المياه الوطنية، في بيان لها، أن البلاغات المتاحة إلكترونياً للمشتركين هي سوء الاستخدام وطفح الصرف الصحي وتسرب العداد وتسرب الشبكة.
وبينت الشركة، أن المعلومات المطلوبة لتقديم هذه البلاغات تشمل تحديد المنطقة والمدينة مع اختيار الموقع من على الخريطة، ثم اختيار نوع البلاغ وكتابة وصف الشكوى وتحميل الصور، إلى جانب إرفاق بيانات مقدم البلاغ خاصة الاسم ورقم الجوال.