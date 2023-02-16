المياه الوطنية تنفذ مشروعاً لإنشاء خطوط وشبكات للخدمات البيئية بـ169 مليون ريال

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انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال مياه منطقة تبوك بالقطاع الشمالي الغربي من تنفيذ أكثر من (19) كم من الخطوط الرئيسية وأكثر من (134) كم من الشبكات الفرعية للخدمة.
وبيّنت أن المشروع تكلفته تجاوزت (169) مليون ريال، ويهدف إلى إيصال الخدمات البيئية للمستفيدين في أحياء (النخيل –التعاون –القدس –غرناطة – طيبة- السعيدات) وجزء من حي (الأندلس والنظيم).
وأكدت الشركة أن هذا المشروع يأتي في إطار خططها الإستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، مشدّدة في الوقت ذاته على أنها تراعي تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها بما يحقق الأهداف المرجوّةِ منها.
ودعت الشركة عملاءها في الأحياء المستهدفة بمدينة تبوك لتقديم طلبات إيصال توصيلات الصرف الصحي من خلال قنواتها الرقمية.