النصب على المطرب محمد فؤاد في 12 مليون جنيه

تعرض الفنان محمد فؤاد للنصب في مبلغ 12 مليون جنيه من مجموعة من الأشخاص، أوهموه بتكوين شركة عقارية، وحصلوا منه على المبلغ المتفق عليه في شروط التعاقد، ولم يلتزموا بالاتفاق، واستمروا بالمماطلة، ما دعاه إلى تحرير محضر ضدهم.

تفاصيل الوقعة

وحرر المطرب محمد فؤاد محضرًا بقسم شرطة الشروق حمل رقم 19426 لسنة 2022، اتهم فيه المشكو في حقهم، بالنصب عليه في مبلغ 12 مليون جنيه، واتهمهم بالمماطلة في دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية فيما بينهم.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة، استعجال التحريات، في واقعة دعوى المطرب محمد فؤاد، ضد م.م، وأ.ن، وأ.هـ، وهـ.م، آخرين، بمخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية، والاستيلاء منه على مبلغ 12 مليون جنيه.

حفل غنائي

ويستعد محمد فؤاد، لإحياء حفل غنائي ساهرـ في العاصمة الألمانية برلين، يوم 17 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

وأحيا محمد فؤاد حفل غنائي في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس تزامنًا مع حفلات عيد الحب.

وقدم محمد فؤاد مجموعة من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره فى لبنانـ من أبرزها “حبيبى يا والقلب الطيب والحب الحقيقى”.