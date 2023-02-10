النصر: اتخذنا الإجراءات القانونية ضد منتهكي حقوقنا وعلامتنا التجارية

أعلن نادي النصر- قبل قليل- أن إدارته شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض المنشآت التي انتهكت الحقوق التجارية والفكرية للنادي وشعاره ولاعبيه بتوريد المنتجات المقلدة لأسواق المملكة وبيعها.

رد قوي من النصر

وأضاف بيان النادي: “تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم باستغلال اسم النادي وشعاره أو صور بعض لاعبيه لأغراض تجارية دون وجود تفويض أو عقد رسمي مع النصر المالك الحصري لهذه العلامات التجارية وحقوق الصور للاعبين”.

وتابع البيان: “وحيث إن تلك الأفعال تنتهك الأنظمة المحلية لوزارة التجارة ونظام حماية حقوق المؤلف، فإن النادي قد اتخذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات المعنية، وتتمنى إدارة النادي إيجاد حلول عاجلة، من قبل الجهات الرسمية للقضاء على هذه الممارسات التي تُسبب خسائر كبيرة للنادي علمًا بأن الإدارة القانونية في النادي رصدت جميع التجاوزات والمخالفات لاتخاذ اللازم حيال ذلك”.

واختتم البيان قائلًا: “تحذر إدارة النادي منتهكي الحقوق، وتؤكد أن ما يقومون به يُعتبر مُجرّمًا بموجب الأنظمة المحلية والدولية، وأن ذلك سيعرضهم للعقوبات الرادعة”.