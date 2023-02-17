Icon

عملية الـ60 دقيقة تنهي معاناة أربعيني تجاوز وزنه 206 كجم Icon أعراض إدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية Icon رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي Icon إغلاق طريق الكورنيش الفرعي داخل منطقة الفورمولا 1 بجدة لمدة يومين Icon الاتحاد يستعيد بريقه مع نونو سانتو Icon مقترح بالإكثار من المصليات في المنتزهات والروضات Icon النصر صاحب أطول سلسلة بدون هزيمة بالدوري Icon هارون كمارا ورقة نونو سانتو الهجومية الرابحة Icon رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي نسفوا مبدأ حسن النوايا  Icon الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الموسم الحالي

النصر صاحب أطول سلسلة بدون هزيمة بالدوري

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
النصر صاحب أطول سلسلة بدون هزيمة بالدوري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسير النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق ضد التعاون.

النصر يتألق في الدوري

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

فريق الإنقاذ السعودي يبحث عن ناجين تحت الأنقاض في غازي عنتاب

Img

فيفا: جاء دور لوسيانو فييتو ليحلم بمونديال الأندية

النصر في دوري روشن السعودي
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

وقبل مباراة اليوم، تجنب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الهزيمة في آخر 14 مباراة بدوري روشن السعودي، حيث فاز 10 مرات وتعادل 4 مرات، وهي أطول سلسلة بدون هزيمة حاليًا في المسابقة.

ويسعى العالمي للحفاظ على نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف صدارة دوري روشن السعودي، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاستعادة توازنه والتقدم في الترتيب.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

الفريقان في دوري روشن

ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر والشباب الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب