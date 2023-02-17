النصر صاحب أطول سلسلة بدون هزيمة بالدوري

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يسير النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق ضد التعاون.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، تجنب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الهزيمة في آخر 14 مباراة بدوري روشن السعودي، حيث فاز 10 مرات وتعادل 4 مرات، وهي أطول سلسلة بدون هزيمة حاليًا في المسابقة.
ويسعى العالمي للحفاظ على نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف صدارة دوري روشن السعودي، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاستعادة توازنه والتقدم في الترتيب.
ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر والشباب الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.