النصر لا يخسر ضد التعاون في الرياض

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه ضد التعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

التعاون ضيفًا على العالمي

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

النصر يتفوق في الرياض

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سجلًا مميزًا في مبارياته ضد التعاون بالرياض، حيث تقابلا 12 مرة، نجح العالمي في تحقيق الفوز في 11 مواجهة متتالية، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

ويعود التعادل الوحيد في الرياض إلى أول مواجهة بينهما في عهد الدوري السعودي للمحترفين موسم 2010/ 2011، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، قبل أن يحقق العالمي سلسلة انتصارات متتالية.

وتُعد مباراة النصر ضد التعاون اليوم هي الثالثة بينهما على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات دوري المحترفين، ونجح العالمي في الفوز باللقاء الأول بثلاثة أهداف دون رد، وفاز في الدور الأول بالموسم الماضي بنتيجة 3/1.