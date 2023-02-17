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النصر لا يخسر ضد التعاون في الرياض

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
النصر لا يخسر ضد التعاون في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه ضد التعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

التعاون ضيفًا على العالمي

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

النصر يتفوق في الرياض

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سجلًا مميزًا في مبارياته ضد التعاون بالرياض، حيث تقابلا 12 مرة، نجح العالمي في تحقيق الفوز في 11 مواجهة متتالية، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

التعاون ضد النصر - النصر والتعاون
جانب من مباراة للفريقين – المصدر spl

ويعود التعادل الوحيد في الرياض إلى أول مواجهة بينهما في عهد الدوري السعودي للمحترفين موسم 2010/ 2011، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، قبل أن يحقق العالمي سلسلة انتصارات متتالية.

وتُعد مباراة النصر ضد التعاون اليوم هي الثالثة بينهما على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات دوري المحترفين، ونجح العالمي في الفوز باللقاء الأول بثلاثة أهداف دون رد، وفاز في الدور الأول بالموسم الماضي بنتيجة 3/1.

التعاون والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر @AlNassrFC

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