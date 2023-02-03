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خلال مواجهة الفتح بالدوري

النصر يبحث عن رقم غائب من 2015

2023-02-03 الساعة 3:22
النصر يبحث عن رقم غائب من 2015
المواطن - مروة نبيل

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق رقم مميز خلال مواجهة الفتح اليوم.

العالمي ضيفًا على الفتح

ويستضيف الفتح، فريق النصر، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

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النصر
لاعبو العالمي – المصدر @SPL

وقبل لقاء اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد العالمي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

نادي الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

النصر يسعى للحفاظ على نظافة شباكه

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ويتطلع لعدم استقبال أهداف للمواجهة الخامسة للمرة الأولى منذ فبراير 2015.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

ويسير النصر بشكل مميز مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 10 مرات، وتعادل 3 لقاءات وخسر مرة واحدة، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، ولم تهتز شباكه سوى 6 مرات فقط.

على الجانب الآخر، لم يتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في أي مباراة بدوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 7 مرات وخسر مثلهم، وتمكن من تسجيل 22 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

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