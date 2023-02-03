النصر يبحث عن رقم غائب من 2015

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق رقم مميز خلال مواجهة الفتح اليوم.

العالمي ضيفًا على الفتح

ويستضيف الفتح، فريق النصر، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد العالمي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

النصر يسعى للحفاظ على نظافة شباكه

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ويتطلع لعدم استقبال أهداف للمواجهة الخامسة للمرة الأولى منذ فبراير 2015.

ويسير النصر بشكل مميز مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 10 مرات، وتعادل 3 لقاءات وخسر مرة واحدة، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، ولم تهتز شباكه سوى 6 مرات فقط.

على الجانب الآخر، لم يتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في أي مباراة بدوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 7 مرات وخسر مثلهم، وتمكن من تسجيل 22 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة.