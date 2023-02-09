لقطات لاستعدادات فريق البحث والإنقاذ لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا لقطات لفيضانات عارمة تغمر شوارع مدينة إيطالية النصر يتفوق على الوحدة بثنائية رونالدو بالشوط الأول كريستيانو رونالدو يسجل هدفين لـ النصر خلال 20 دقيقة لحظات عصيبة لاستخراج طفل تركي من وضعية مستحيلة السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يخل بنظام الأرصاد الجوية تجربة واقعية لرصد تعامل مستخدمي الطريق مع سيارة الإسعاف إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات تركية التعاون يخسر بثنائية أمام الفتح أول قافلة مساعدات تصل للشمال السوري منذ وقوع الزلزال
نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في إنهاء الشوط الأول من مباراة الوحدة متقدمًا بهدفين دون رد، في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
د21" siii رونالدو تحضر بالشرائع🔥قد يهمّك أيضاً
الوحدة 0 × 1 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/RPkpLZkyMi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
وتلقى رونالدو تمريرة متقنة من اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ21 ليسددها النجم البرتغالي بقدمه اليسرى بكل قوة على يسار حارس مرمى نادي الوحدة.
ثم في الدقيقة الأربعين، سجل رونالدو هدفًا ثانيًا لأصفر الرياض بعد تمريرة متقنة من سامي النجعي.
وأصبح رصيد النجم البرتغالي 3 أهداف مع النصر في بطولة دوري روشن.
د40" رونالدو وهدف آخر بالشرائع⚽️🔥🔥
الوحدة 0 × 2 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/ebTeJIPtbc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023