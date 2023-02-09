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النصر يتفوق على الوحدة بثنائية رونالدو بالشوط الأول

2023-02-09 الساعة 9:34
النصر يتفوق على الوحدة بثنائية رونالدو بالشوط الأول
المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في إنهاء الشوط الأول من مباراة الوحدة متقدمًا بهدفين دون رد، في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتلقى رونالدو تمريرة متقنة من اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ21 ليسددها النجم البرتغالي بقدمه اليسرى بكل قوة على يسار حارس مرمى نادي الوحدة.

ثم في الدقيقة الأربعين، سجل رونالدو هدفًا ثانيًا لأصفر الرياض بعد تمريرة متقنة من سامي النجعي.

كريستيانو رونالدو - النصر والوحدة

وأصبح رصيد النجم البرتغالي 3 أهداف مع النصر في بطولة دوري روشن.

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