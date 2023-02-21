النصر يرفض التفريط في نجمه من أجل مارسيلو

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر لا يفكر في التفريط في أحد نجومه من أجل ضم البرازيلي مارسيلو لاعب نادي أوليمبياكوس اليوناني السابق.
وقال الإعلامي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” إن أصفر الرياض لا يفكر في التفريط في لاعبه الإيفواري غيسلان كونان من أجل ضم مارسيلو كما أُشيع.
ويتواجد النجم البرازيلي مارسيلو حاليًا في ريال مدريد، من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها يوم 11 من شهر يناير الماضي، وهو موعد آخر مواجهة له مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس.
يذكر أن الظهير الأيسر البرازيلي صاحب الـ34 عامًا، قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بنهاية موسم 2021/ 2022، بعد مسيرة دامت لـ16 عامًا حقق خلالها 25 بطولة.