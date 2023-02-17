النصر يستعيد صدارة دوري روشن بفوز صعب أمام التعاون

انتهت مباراة النصر ضد التعاون مساء اليوم الجمعة، بفوز ثمين لأصفر الرياض بنتيجة هدفين لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر ضد التعاون

استعاد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، صدارة دوري روشن السعودي وذلك بعد الفوز الصعب على نادي التعاون بنتيجة هدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم أصفر الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالرحمن غريب بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ17.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب ألفارو ميدران هدف التعادل لـ التعاون بالدقيقة الـ47.

فوز يُعيد النصر لـ الصدارة

ثم حاول أصفر الرياض تسجيل هدف الفوز، حتى نجح المدافع عبدالله مادو في إحراز الهدف الثاني لأصفر الرياض بالدقيقة الـ79.

وانتهت المباراة بفوز أصفر الرياض بهدفين لهدف، ليُصبح رصيده 40 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس.

وقبل المباراة، التقطت عدسات الكاميرا النجم كريستيانو رونالدو وهو يُحيي والدته ويبتسم لها أثناء دخوله لأرضية الملعب.

ونشر الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو لـ رونالدو وهو يبتسم ويُحيي والدته التي تواجدت في مدرجات ملعب مرسول بارك لتشجيع نجلها في مباراة اليوم.

ويبحث أصفر الرياض عن الفوز ببطولتي الدوري وكأس الملك في الموسم الحالي بعد توديع بطولة كأس السوبر السعودي.