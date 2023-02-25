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خلال مواجهة ضمك اليوم

النصر يستهدف استعادة الصدارة

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
النصر يستهدف استعادة الصدارة
المواطن - فريق التحرير

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يطمح النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام ضمك اليوم.

ضمك ضد النصر

ويلعب ضمك ضد النصر على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يحتل العالمي المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

العالمي يسعى لاستعادة الصدارة

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة سلسلة انتصاراته، وتجاوز ضمك اليوم، لاستعادة صدارة دوري روشن السعودي، بعد تعادل الاتحاد ضد الرائد، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة ويحتل المركز الأول مؤقتًا.

ويعول جارسيا، على تألق الأصفر ضد ضمك في المباريات السابقة بدوري المحترفين، من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم، حيث تقابلا 7 مرات، حقق العالمي 4 انتصارات، وخسر مرة وتعادلا مرتين.

ضمك ضد النصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل الانتصار في مباراة اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB
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