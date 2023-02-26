النصر يستهدف ضم حارس يوفنتوس “المواطن” ترصد لحظات ما قبل التتويج في كأس السعودية الأسهم السعودية تتراجع 101 نقطة عند الإغلاق كريستيانو رونالدو يتوهج بالأرقام القياسية ماريغا متخصص هز الشباك في الأدوار الإقصائية أعراض تساعد في الكشف المبكر عن أكثر السرطانات خطورة السديس: أراضينا لم تطأها أي قوى خارجية وبلادنا لا تهرم لجنة الإفتاء تناقش إجهاض الأجنة المصابين بأمراض وراثية طالب أمريكي يعتدي على معلمته بوحشية حتى أفقدها الوعي مشوار الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا 2022
تُخطط إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي المقبل، ليرتبط اسمها بحارس يوفنتوس.
وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “النصر كان يخطط للتعاقد مع كارلو بنسوليو، الحارس الثالث ليوفنتوس، في الميركاتو الشتوي الماضي، خاصة أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع كريستيانو رونالدو”.
وأضافت الصحيفة الإيطالية: “عقد بنسوليو صاحب الـ32 عامًا ينتهي في صيف 2023، ولا يحصل الحارس على فرص للمشاركة، بسبب وجود الثنائي فويتشيك تشيزني وماتيا بيرين”.
وواصلت “لاجازيتا ديللو سبورت”: “النصر تعاقد مع أوجستين روسي حتى نهاية الموسم، لتعويض غياب المصاب دافيد أوسبينا، لكن قد يعود العالمي إلى فكرة ضم بنسوليو الصيف المقبل”.
وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإيطالية: “التجربة العربية تغري بنسوليو، خاصة أنه سيلم الشمل مرة أخرى مع رونالدو، الذي كان لا ينفصل عنه أثناء تواجد صاروخ ماديرا في يوفنتوس”.
على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 43 نقطة بعد مرور 18 جولة.
كما يُقدم كريستيانو رونالدو أداء لافتًا معه، حيث شارك في 5 مباريات بدوري روشن السعودي، وساهم في تسجيل 10 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات، وصنع هدفين، ليحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين.