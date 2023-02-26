النصر يستهدف ضم حارس يوفنتوس

تُخطط إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي المقبل، ليرتبط اسمها بحارس يوفنتوس.

النصر يسعى لضم بنسوليو

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “النصر كان يخطط للتعاقد مع كارلو بنسوليو، الحارس الثالث ليوفنتوس، في الميركاتو الشتوي الماضي، خاصة أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع كريستيانو رونالدو”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “عقد بنسوليو صاحب الـ32 عامًا ينتهي في صيف 2023، ولا يحصل الحارس على فرص للمشاركة، بسبب وجود الثنائي فويتشيك تشيزني وماتيا بيرين”.

وواصلت “لاجازيتا ديللو سبورت”: “النصر تعاقد مع أوجستين روسي حتى نهاية الموسم، لتعويض غياب المصاب دافيد أوسبينا، لكن قد يعود العالمي إلى فكرة ضم بنسوليو الصيف المقبل”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإيطالية: “التجربة العربية تغري بنسوليو، خاصة أنه سيلم الشمل مرة أخرى مع رونالدو، الذي كان لا ينفصل عنه أثناء تواجد صاروخ ماديرا في يوفنتوس”.

العالمي يتألق في الدوري

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 43 نقطة بعد مرور 18 جولة.

كما يُقدم كريستيانو رونالدو أداء لافتًا معه، حيث شارك في 5 مباريات بدوري روشن السعودي، وساهم في تسجيل 10 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات، وصنع هدفين، ليحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين.