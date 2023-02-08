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ضمن منافسات دوري روشن

النصر يسعى للتعويض ضد الوحدة

2023-02-08 الساعة 6:59
النصر يسعى للتعويض ضد الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الوحدة.

مباراة الغد بالجولة الـ16

ويلعب الوحدة ضد النصر، يوم غد الخميس عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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الوحدة ضد الطائي
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الأول برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب والاتحاد.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

النصر يسعى للتعويض

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا لتعويض تعادله في الجولة الماضية ضد الفتح بنتيجة 2/2، واستعادة نغمة الانتصارات، من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب، أملًا في تعثر منافسيه.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @SPL

ويفقد العالمي 3 لاعبين في مباراة الوحدة ضد النصر غدًا، حيث يغيب الأرجنتيني بيتي ماريتينو والإسباني ألفارو جونزاليس، بسبب الإصابة، بجانب البرازيلي أندرسون تاليسكا لحصوله على بطاقة حمراء، كما أنه يُعاني من إصابة.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على العالمي، أملًا في تعديل مساره هذا الموسم، والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

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