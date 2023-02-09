النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه ضد الوحدة، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم بدوري روشن السعودي.

العالمي ضيفًا على الوحدة

ويلعب الوحدة ضد النصر، اليوم الخميس عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الأول برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب والاتحاد.

مواجهات الوحدة ضد النصر

وسبق أن لعب الوحدة ضد النصر 19 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعالمي، حيث نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 3 انتصارات لفرسان مكة، وتعادلا 3 مرات.

ويحتل الوحدة والنصر المركزين الثاني والثالث تواليًا كأكثر الفرق مشاركة بلاعبين مختلفين خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بـ30 لاعبًا فأكثر.

ويسير العالمي بشكل مميز هذا الموسم، حيث حقق الفوز 10 مرات، وتعادل 4 لقاءات وخسر مرة، وسجل 30 هدفًا، واستقبل 8 أهداف، فيما حقق الوحدة 4 انتصارات و3 تعادلات، وخسر 8 مرات، وأحرز 9 أهداف، واهتزت شباكه 17 مرة.