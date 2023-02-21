Icon

اختناق شاب بسبب سحاب مفرش ولقطات توثق الواقعة Icon لقطات لشاب سوري ينجو من الموت مرتين تحت أنقاض الزلزال Icon عامل كشري مصري يفتتح مركزًا طبيًا لعلاج المرضى Icon السفير نقلي: ندعم ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية Icon تشكيل مباراة ليفربول وريال مدريد Icon الإعلامي حمد المحمود: الخامات الإعلامية السعودية قوية وقادرة على إحداث فرق عالميًّا Icon كورونادو باقٍ في الاتحاد موسمين Icon الفنان عبدالعظيم الضامن: مسابقة المهارات الثقافية تبني جيلًا موهوبًا Icon حقيقة تعرض مصر لتسونامي بعد انحسار ماء البحر Icon لحظة تعثر أحد أفراد فريق بايدن وسقوطه من سلم طائرة الرئاسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
من المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة

النصر يعلن إصابة بيتي مارتينيز بقطع كامل بأحد أربطة الركبة اليسرى

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
النصر يعلن إصابة بيتي مارتينيز بقطع كامل بأحد أربطة الركبة اليسرى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي النصر قبل قليل عن إصابة محترفه الأرجنتيني بيتي مارتينيز بقطع كامل في أحد أربطة الركبة اليسرى، حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

بيتي مارتينيز

وأعلن حساب النادي عبر “تويتر” أن الفحوصات أظهرت إصابة اللاعب بقطع كامل بالرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى.

قد يهمّك أيضاً
البيئة: مهلة لعودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

البيئة: مهلة لعودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف بمجال المطاعم والضيافة

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف بمجال المطاعم والضيافة

بيتي مارتينيز
مارتينيز – المصدر @AlNassrFC

ويلعب مارتينيز في صفوف نادي النصر منذ عام 2020 قادمًا من صفوف نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي.

جدير بالذكر أن جمهور نادي النصر كان طالب في الفترات السابقة، بضرورة بيع مارتينيز والتخلص منه لعدم إفادته للفريق في المباريات الحاسمة في الموسم الماضي، كما أنه غاب عن الكثير من المباريات للإصابة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن
السعودية اليوم

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر...

السعودية اليوم
نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية
الرياضة

نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية

الرياضة
فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في...

الرياضة
لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل افتتاحه
السعودية اليوم

لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل...

السعودية اليوم
وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا المدمر
العالم

وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا...

العالم
الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية
الرياضة

الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق...

الرياضة
وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن

وظائف
الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب...

السعودية اليوم