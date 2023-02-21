النصر يعلن إصابة بيتي مارتينيز بقطع كامل بأحد أربطة الركبة اليسرى

أعلن نادي النصر قبل قليل عن إصابة محترفه الأرجنتيني بيتي مارتينيز بقطع كامل في أحد أربطة الركبة اليسرى، حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

بيتي مارتينيز

وأعلن حساب النادي عبر “تويتر” أن الفحوصات أظهرت إصابة اللاعب بقطع كامل بالرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى.

ويلعب مارتينيز في صفوف نادي النصر منذ عام 2020 قادمًا من صفوف نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي.

جدير بالذكر أن جمهور نادي النصر كان طالب في الفترات السابقة، بضرورة بيع مارتينيز والتخلص منه لعدم إفادته للفريق في المباريات الحاسمة في الموسم الماضي، كما أنه غاب عن الكثير من المباريات للإصابة.