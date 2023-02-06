النصر يفقد تاليسكا وبيتي وألفارو 14 يومًا

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تفاصيل الإصابات التي يُعاني منها ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، أندرسون تاليسكا، بيتي مارتينيو وألفارو جونزاليس.

تفاصيل إصابات تاليسكا وبيتي وألفارو

وأوضح النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن لاعبيه الثلاثة أجروا الكشف الطبي في مستشفيات رعاية، ويُعاني البرازيلي تاليسكا من إصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج للعلاج والراحة لمدة أسبوعين.

ولفت النادي إلى أن نجمه الأرجنتيني بيتي مارتينيز يُعاني من إصابة في العضلة الضامة، ويحتاج للعلاج والراحة لمدة 14 يومًا أيضًا، فيما أُصيب ألفارو جونزاليس في وتر العضلة الخلفية، ويواصل برنامجه العلاجي لأسبوعين إضافيين.

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.