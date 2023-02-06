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بعد تعرضهم لإصابات مختلفة

النصر يفقد تاليسكا وبيتي وألفارو 14 يومًا

2023-02-06 الساعة 9:10
النصر يفقد تاليسكا وبيتي وألفارو 14 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تفاصيل الإصابات التي يُعاني منها ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، أندرسون تاليسكا، بيتي مارتينيو وألفارو جونزاليس.

تفاصيل إصابات تاليسكا وبيتي وألفارو

وأوضح النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن لاعبيه الثلاثة أجروا الكشف الطبي في مستشفيات رعاية، ويُعاني البرازيلي تاليسكا من إصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج للعلاج والراحة لمدة أسبوعين.

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تاليسكا
تاليسكا – المصدر @SPL

ولفت النادي إلى أن نجمه الأرجنتيني بيتي مارتينيز يُعاني من إصابة في العضلة الضامة، ويحتاج للعلاج والراحة لمدة 14 يومًا أيضًا، فيما أُصيب ألفارو جونزاليس في وتر العضلة الخلفية، ويواصل برنامجه العلاجي لأسبوعين إضافيين.

بيتي مارتينيز
مارتينيز – المصدر spl

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

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