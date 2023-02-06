ارتفاع ضحايا الزلزال لـ 1651 قتيلًا و11119 مُصابًا أمن الطرق يحل أزمة معتمر فقد متعلقاته بشاحنة خلال دقيقتين أكثر من 30 خدمة إلكترونية لخدمة المستثمرين في منصة صناعي أردوغان يعلن حدادًا وطنيًا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال ولي العهد يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال النصر يفقد تاليسكا وبيتي وألفارو 14 يومًا أولمبياد وطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي لتأهيل الطلاب للمنافسات العالمية مدرب فلامنجو: متحمسون لمواجهة الهلال ونسعى للتأهل رحلات عالمية لزوار بوليفارد وورلد بـ 60 قاربًا وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا
أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تفاصيل الإصابات التي يُعاني منها ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، أندرسون تاليسكا، بيتي مارتينيو وألفارو جونزاليس.
وأوضح النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن لاعبيه الثلاثة أجروا الكشف الطبي في مستشفيات رعاية، ويُعاني البرازيلي تاليسكا من إصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج للعلاج والراحة لمدة أسبوعين.
ولفت النادي إلى أن نجمه الأرجنتيني بيتي مارتينيز يُعاني من إصابة في العضلة الضامة، ويحتاج للعلاج والراحة لمدة 14 يومًا أيضًا، فيما أُصيب ألفارو جونزاليس في وتر العضلة الخلفية، ويواصل برنامجه العلاجي لأسبوعين إضافيين.
على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.