النصر يقترب من حسم صفقة سيرجيو بوسكيتس

يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، اقتربت من حسم صفقة نجم برشلونة، سيرجيو بوسيكتس لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

سيرجيو بوسكيتس يقترب من النصر

وأكد خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، قبل قليل، أن النصر اقترب من ضم سيرجيو بوسكيتس في شهر يونيو المقبل، متفوقًا على أندية من الدوري الأمريكي التي حاولت التعاقد معه منذ أشهر.

ولفت فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سيرجيو بوسكيتس سيتخذ قريبًا قراره النهائي سواء بالبقاء في صفوف برشلونة أو خوض تجربة جديدة في بلد آخر.

وينتهي عقد الإسباني سيرجيو بوسكيتس صاحب الـ34 عامًا، مع برشلونة، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما دفع إدارة النصر لتقديم عرض إليه، بعد نجاحها في حسم صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

النصر يواجه التعاون

على الجانب الآخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.