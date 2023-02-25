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قبل مباراته أمام ضمك اليوم

النصر ينفرد بصدارة قائمة مميزة بدوري روشن

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
النصر ينفرد بصدارة قائمة مميزة بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز مع مدربه الفرنسي رودي جارسيا، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم

ويحل العالمي ضيفًا على ضمك في استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، عند الساعة 6:30 مساء اليوم السبت، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

تألق النصر

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى لافتًا هذا الموسم، حيث إنه يحتل المركز الثاني بقائمة الأقوى هجوميًا ودفاعيًا، بعدما نجح في تسجيل 36 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 9 مرات فقط.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أكثر فريق كسب الكرات، وقام بالتحولات السريعة “40 مترًا من مرمى الخصم” ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 145 مرة.

ويأمل العالمي في مواصلة سلسلة انتصاراته، وتحقيق الفوز اليوم، من أجل استعادة صدارة دوري روشن السعودي من الاتحاد، بعدما احتل المركز الأول مؤقتًا عقب تعادله ضد الرائد، فيما يطمح ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC
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