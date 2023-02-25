النصر ينفرد بصدارة قائمة مميزة بدوري روشن

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز مع مدربه الفرنسي رودي جارسيا، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم

ويحل العالمي ضيفًا على ضمك في استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، عند الساعة 6:30 مساء اليوم السبت، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

تألق النصر

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى لافتًا هذا الموسم، حيث إنه يحتل المركز الثاني بقائمة الأقوى هجوميًا ودفاعيًا، بعدما نجح في تسجيل 36 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 9 مرات فقط.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أكثر فريق كسب الكرات، وقام بالتحولات السريعة “40 مترًا من مرمى الخصم” ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 145 مرة.

ويأمل العالمي في مواصلة سلسلة انتصاراته، وتحقيق الفوز اليوم، من أجل استعادة صدارة دوري روشن السعودي من الاتحاد، بعدما احتل المركز الأول مؤقتًا عقب تعادله ضد الرائد، فيما يطمح ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه.