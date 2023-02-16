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ضمن منافسات الجولة الـ17

النصر يواجه التعاون والوحدة يستضيف الرائد غدًا

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
النصر يواجه التعاون والوحدة يستضيف الرائد غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تتواصل منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بمواجهتي النصر ضد التعاون، والوحدة مع الرائد.

النصر ضد التعاون

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد التعاون عند الساعة السادسة مساء، على ملعب مرسول بارك، ويطمح العالمي لمواصلة انتصاراته واستعادة الصدارة، فيما يسعى سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

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وقبل مباراة الغد، يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

الوحدة ضد الرائد

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الرائد عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم غد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وتتشابه ظروف الفريقين، حيث يسعيان لتصحيح الأوضاع والتقدم في الترتيب.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الرائد صاحب المركز الـ12.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

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