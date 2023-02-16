النصر يواجه التعاون والوحدة يستضيف الرائد غدًا

تتواصل منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بمواجهتي النصر ضد التعاون، والوحدة مع الرائد.

النصر ضد التعاون

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد التعاون عند الساعة السادسة مساء، على ملعب مرسول بارك، ويطمح العالمي لمواصلة انتصاراته واستعادة الصدارة، فيما يسعى سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وقبل مباراة الغد، يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

الوحدة ضد الرائد

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الرائد عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم غد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وتتشابه ظروف الفريقين، حيث يسعيان لتصحيح الأوضاع والتقدم في الترتيب.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الرائد صاحب المركز الـ12.