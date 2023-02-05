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بمناسبة يوم ميلاده الـ 38

النصر يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو

2023-02-05 الساعة 8:05
النصر يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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وجه نادي النصر رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بمناسبة احتفاله اليوم الاثنين بيوم ميلاده رقم 38.

ونشر حساب النصر مقطع فيديو لـ رونالدو عبر “تويتر” قال فيه: ” يوم ميلاد سعيد للأفضل على الإطلاق”.

وكان أصفر الرياض تعاقد مع رونالدو مطلع يناير الماضي، كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل 200 مليون يورو كراتب سنوي.

أول هدف لـ كريستيانو رونالدو بقميص النصر

يذكر أن رونالدو كان سجل أول هدف له بقميص فريقه نادي النصر، وذلك في شباك نادي الفتح في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان النجم البرتغالي، لعب مباراة الاتفاق في دوري روشن كاملة ولم يُسجل، وخاض مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الخميس الماضي ولم يُسجل، بينما لعب أول أمس الجمعة مباراة الفتح كاملة وسجل هدفه الأول مع أصفر الرياض.

الفتح ضد النصر

وعلق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أداء الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وكريستيانو رونالدو، وذلك بعد تعادل أصفر الرياض أمام الفتح.

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “النصر متوتر ورونالدو يُعاني، انظروا إلى رونالدو في الدقائق الـ35 والـ45 من عمر المباراة في الشوط الأول، لا أحد يتعاون معه في الملعب”.

وتابع الفراج: “أنا لو في مكان مشجع النصر، أقول بأن فريقي يفرق عن بقية الفرق بمسافات بعيدة كالجبال والسهول والهضاب، أيعقل ما يحدث؟!”.

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