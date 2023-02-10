النصر يُعزز تفوقه في غياب تاليسكا

واصل النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا في مواصلة تألقه بالمباريات الرسمية، في غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

فوز النصر ضد الوحدة

ولعب الوحدة ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ونجح العالمي في الفوز برباعية نظيفة سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورفع العالمي رصيده إلى 37 نقطة، ليُحافظ على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة برصيد 15 نقطة، ليحتل المركز الـ13.

العالمي في غياب تاليسكا

وتُعد هذه المواجهة الخامسة التي يغيب فيها تاليسكا عن العالمي منذ الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي 2021، حيث غاب في المباريات السابقة للسبب ذاته، تعرضه للطرد والإيقاف.

وفي غياب تاليسكا، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على الحزم 2/1، والباطن 4/3 في الجولتين 14 و21 من دوري المحترفين الموسم الماضي، وتغلب على الوحدة بنتيجة 1/0 في المباراة الافتتاحية هذا الموسم.

وخسر العالمي مرة واحدة فقط في غياب نجمه البرازيلي، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الحالي.

وتعرض تاليسكا للطرد المباشر خلال مواجهة الفتح بالجولة الـ15، وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الاكتفاء بإيقافه التلقائي لمواجهة واحدة، وتغريمه 10 آلاف ريال، لتتأكد مشاركته مع النصر في الجولة الـ17.