طرق تُمكن الحيوانات من استشعار الزلازل أقوى وأعنف هزة أرضية ضربت السعودية كانت في 1995 سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال النصر يُغري بوسكيتس بـ 72 مليون ريال سنويًا تنظيم دخول الشاحنات بموعد مسبق يخفف زحام الرياض لقطات لبكاء الشيف بوراك واستغاثته لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا مصاب باضطراب عقلي يحاول سرقة جثة لينين المحنطة نقطة ضعف فلامنجو قبل مباراة الهلال لقطات لفأر يسرق قلادة ماسية ثمينة من محل مجوهرات بالهند الربيعة: مساعدات تركيا وسوريا غذائية وإيوائية وطبية متنوعة
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العرض الخرافي الذي قدمه نادي النصر من أجل التعاقد مع النجم الإسباني سيرخيو بوسكيتس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني.
وذكرت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية أن النصر على استعداد لدفع راتب سنوي لـ نجم برشلونة قيمته 18 مليون يورو أي ما يوازي 72 مليون ريال سعودي.
وسينتهي عقد نجم برشلونة مع الفريق ، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يسهل التفاوض معه.
وكان بوسكيتس قال في تصريحات إعلامية في نوفمبر الماضي إنه بحلول فبراير الجاري سيحدد مصيره مع برشلونة إما بالتجديد أو الرحيل لفريق آخر.
ويلعب نجم برشلونة مع الفريق الأول بالنادي الكتالوني منذ عام 2008، وقت وجود المدرب المخضرم بيب جوارديولا، وفاز مع برشلونة بـ 8 ألقاب في الدوري الإسباني، 7 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 6 ألقاب في السوبر الإسباني، 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في السوبر الأوروبي، 3 ألقاب لبطولة كأس العالم للأندية.
كما فاز مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم عام 2010 ولقب كأس أمم أوروبا عام 2012.
وكان بوسكيتس اعتزل اللعب دوليًا مع المنتخب الإسباني بعد توديع مونديال قطر من دور الـ16.
ويسعى نادي النصر بعد ضمه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.