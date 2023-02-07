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للتعاقد معه من برشلونة

النصر يُغري بوسكيتس بـ 72 مليون ريال سنويًا

2023-02-07 الساعة 10:13
النصر يُغري بوسكيتس بـ 72 مليون ريال سنويًا
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العرض الخرافي الذي قدمه نادي النصر من أجل التعاقد مع النجم الإسباني سيرخيو بوسكيتس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني.

عرض كبير من النصر

وذكرت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية أن النصر على استعداد لدفع راتب سنوي لـ نجم برشلونة قيمته 18 مليون يورو أي ما يوازي 72 مليون ريال سعودي.

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وسينتهي عقد نجم برشلونة مع الفريق ، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يسهل التفاوض معه.

وكان بوسكيتس قال في تصريحات إعلامية في نوفمبر الماضي إنه بحلول فبراير الجاري سيحدد مصيره مع برشلونة إما بالتجديد أو الرحيل لفريق آخر.

سيرخيو بوسكيتس

ألقاب بوسكيتس

ويلعب نجم برشلونة مع الفريق الأول بالنادي الكتالوني منذ عام 2008، وقت وجود المدرب المخضرم بيب جوارديولا، وفاز مع برشلونة بـ 8 ألقاب في الدوري الإسباني، 7 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 6 ألقاب في السوبر الإسباني، 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في السوبر الأوروبي، 3 ألقاب لبطولة كأس العالم للأندية.

كما فاز مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم عام 2010 ولقب كأس أمم أوروبا عام 2012.

وكان بوسكيتس اعتزل اللعب دوليًا مع المنتخب الإسباني بعد توديع مونديال قطر من دور الـ16.

ويسعى نادي النصر بعد ضمه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

 

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