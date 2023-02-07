النصر يُغري بوسكيتس بـ 72 مليون ريال سنويًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العرض الخرافي الذي قدمه نادي النصر من أجل التعاقد مع النجم الإسباني سيرخيو بوسكيتس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني.

عرض كبير من النصر

وذكرت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية أن النصر على استعداد لدفع راتب سنوي لـ نجم برشلونة قيمته 18 مليون يورو أي ما يوازي 72 مليون ريال سعودي.

وسينتهي عقد نجم برشلونة مع الفريق ، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يسهل التفاوض معه.